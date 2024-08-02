В новой утечке раскрыты спецификации пяти моделей, включая флагманский 128-ядерный чип.

В сети были обнаружены пять новых моделей серверных процессоров Intel, использующих будущую серверную архитектуру Intel Granite Rapids, ориентированную на высокую производительность. Пользователь сети X*(запрещена на территории России) под ником Jaykihn опубликовал информацию об этих новых моделях, которые имеют до 128 ядер и 504 МБ кэш-памяти.

реклама

Представленными моделями являются: Xeon 6980P, 6979P, 6972P, 6952P и 6960P. Процессор 6980P — самый мощный чип в линейке, имеющий 128 ядер, внушительный TDP 500 Вт, базовую частоту 2 ГГц и 504 МБ кэш-памяти. Второе место занимает модель 6979P, имеющая тот же TDP 500 Вт и 504 МБ кэш-памяти, но немного меньшее количество ядер и базовую частоту 2,1 ГГц.

Следующий чип Xeon 6972P также имеет TDP 500 Вт, но более разнообразный по характеристикам. Чип получил 96 ядер, 480 МБ кэш-памяти и базовую частоту 2,4 ГГц. Процессор 6952P похож на 6972P с теми же характеристиками ядра и кэша, но имеет гораздо меньший TDP в 400 Вт и более низкую базовую частоту — 2,1 ГГц.

Наименее мощный процессор по количеству ядер — это 6960P. Этот чип отдает приоритет более высоким тактовым частотам, имеет 72 ядра, но относительно высокую базовую частоту 2,7 ГГц и TDP 500 Вт, чтобы поддерживать более высокую тактовую частоту этих ядер. Емкость кэша также снижена вместе с количеством ядер до 432 МБ.

Это уже второе сообщение о том, что линейка Granite Rapids будет иметь до 128 ядер. Несколько месяцев назад появилась утечка, раскрывающая тот же чип 6980P, имеющий то же количество ядер 128 и TDP 500 Вт. Если эти характеристики верны, то у Granite Rapids будет вдвое больше ядер, чем у его предшественника Xeon Platinum 8592+ Emerald Rapids, имеющего 64 ядра.

Granite Rapids — это серверная архитектура Intel нового поколения, которая дебютирует вместе с Sierra Forrest. Линейка Granite Rapids более ориентированная на производительность версия двух архитектур с P-ядрами Redwood Cove и без E-ядер. Основным преимуществом этих новых ядер является ускорение AMX FP16, более высокая емкость кэша L1 и более высокая производительность IPC.

Intel утверждает, что процессоры Granite Rapids обеспечат повышение производительности в 2–3 раза и увеличение пропускной способности памяти в 2,8 раза. Официально линейка Granite Rapids будет запущена в третьем квартале этого года с количеством ядер до 86. Модели более высокого класса с числом ядер до 128 дебютируют в начале следующего года.