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Xiaomi представила POCO M6 Plus 5G
Смартфон станет доступен для покупки 5 августа в Индии

 Xiaomi официально выпустила смартфон POCO M6 Plus 5G в Индии, примерно через неделю после презентации устройства. Стоит обратить внимание, хотя на прошлой неделе компания намекнула, что ее последний телефон серии POCO M6 будет доступен с сегодняшнего дня, на самом деле это не так. Вместо этого Xiaomi не планирует открывать предварительные заказы до 5 августа.

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 POCO M6 Plus 5G присоединяется к уже вышедшим моделям POCO M6 4G, POCO M6 5G, POCO M6 Pro и POCO M6 Pro 5G в, казалось бы, постоянно расширяющейся серии POCO M6. По словам Xiaomi, новое устройство первоначально будет эксклюзивным для Flipkart, где его стоимость будет начинаться с 11999 индийских рупий (около 143 долларов). Однако можно надеяться, что со временем Xiaomi предложит его и по другим каналам.

 Как и ожидалось, POCO M6 Plus 5G по сути представляет собой немного переработанный Redmi Note 13R. Следовательно, он получил в свое распоряжение однокристальную систему начального уровня Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ расширяемой памяти и аккумулятор емкостью 5030 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 33 Вт. Кроме того, компания Xiaomi установила в смартфоне 6,79-дюймовый дисплей с разрешением 1080p с частотой 120 Гц. За фотографические возможности устройства отвечает модуль камер на задней панели, включающий основную камеру разрешением на 108 МП и вспомогательный объектив на 2 МП, а также фронтальная камера разрешением 13 МП.  На данный момент остается неизвестно, когда POCO M6 Plus 5G будет доступен за пределами Индии.

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Источник: notebookcheck.net
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