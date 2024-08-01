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ASUS готовит игровой планшет ROG Z13 Flow с процессором Strix Halo мощностью 110 Вт
Выход новинки ожидается в 2025 году после релиза новых процессоров AMD

 Появились некоторые интересные подробности относительно планирования продуктов на базе AMD Strix Halo следующего поколения. Утечка касается следующего поколения ASUS ROG Z13 Flow 2025, компактного планшета со съемной клавиатурой, который, судя по всему, будет обновлен для поддержки будущего процессора AMD Strix Halo.

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 Утечка произошла от специалиста по тепловым технологиям и дизайнера Сэма Цзюн-Вэй Ху, который опубликовал документы, касающиеся конструкции ROG Flow на 2025 год. Ожидается, что именно тогда новые APU появятся на рынке. Инженер не скрывает, что этот планшет предназначен именно для процессоров Strix Halo.

 Грядущий Flow Z13 2025 призван установить новый стандарт в этой категории за счет интеграции новейших и самых мощных процессоров AMD Strix Halo мощностью до 30 Вт и графических процессоров до 80 Вт. Однако достижение такой высокой производительности в 13-дюймовом планшете требует революционной и эффективной системы охлаждения для рассеивания значительного количества тепла, выделяемого этими компонентами. Новый проект устраняет пробел в эффективных решениях по управлению температурным режимом для высокопроизводительных компактных игровых планшетов.

 Схемы теплового расчета демонстрируют, сколько места было сэкономлено за счет перемещения ЦП и ГП на один кристалл. Обе платформы используют память LPDDR5X, которая уже закрыта большой испарительной камерой. Для AMD Strix Halo ASUS будет использовать ещё больший.

 Планшет был протестирован с улучшенной конструкцией охлаждения, которая имеет меньший вес, но в целом конструкция будет толще. Инженеры описали его как менее портативный и удобный. Также ожидается, что он будет немного громче.

 Стоит отметить, что AMD стремится обеспечить мощность до 30 Вт для процессора и 80 Вт для графического процессора в устройствах APU Strix Point. Похоже, что такие компании, как ASUS, будут иметь возможность изменять ограничение мощности для каждой части процессора, либо AMD будет поставлять варианты Strix Halo с предустановленными ограничениями мощности.

 Поскольку на продукте четко указана дата выпуска 2025 года, можно с уверенностью предположить, что он будет выпущен в следующем году. ASUS обычно выпускает свои продукты волнами, и такие системы обычно анонсируются одновременно с выпуском новых процессоров.

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Источник: videocardz.com
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