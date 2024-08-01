Создателем новинки является молодая китайская компания Cixin.

В то время как ажиотаж вокруг искусственного интеллекта достиг апогея, производители чипов Intel, AMD и Qualcomm ведут ожесточенную борьбу за производительность. Между тем, относительный новичок Cixin Technology надеется предложить Китаю альтернативу на внутреннем рынке искусственного интеллекта с помощью совершенно нового процессора Cixin P1.

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Cixin P1, анонсированный вчера на пресс-конференции, представляет собой процессор на архитектуре Arm, построенный по 6-нм техпроцессу, включающим 12 ядер, работающих на частоте 3,2 ГГц, а также 10-ядерную встроенную графику и NPU, способный выполнять 30 TOPS, что увеличивает производительность всего чипсета в общей сложности до 45 TOPS. ЦП построен на архитектуре Arm v9.2-A и имеет конфигурацию из 8 производительных ядер и 4 энергоэффективных ядер. За пределами Китая мало информации о чипе, поэтому полагаться приходится на статьи Electronic Engineering Times China.

Компания отказалась поделиться подробностями о процессоре, графическом процессоре или NPU, используемых в P1. Судя по предоставленным спецификациям и присутствию ARM в качестве гостя на презентации, весьма вероятно, что Cixin лицензирует разработки процессоров и графических процессоров Arm. Серии Cortex-A или Cortex-X — это RISC-процессоры, разработанные Arm.

Графический процессор представляет собой неназванную модель Arm Immortalis. Согласно предположениям, в качестве конкретного графического процессора используется Immortalis-G720 — мобильный графический процессор Arm 5-го поколения, предназначенный для мобильных игр и работы с искусственным интеллектом. NPU, скорее всего, принадлежит другому партнеру, а не Arm, поскольку крупнейший лицензируемый NPU Arm имеет производительность только 10 TOPS.

Cixin P1 обладает современным набором функций, включая поддержку памяти LPDDR5-6400 и 16 линий PCIe 4.0, а также может выводить изображение в формате до 4K с частотой 120 кадров в секунду. P1 был создан как процессор, разработанный в соответствии со стратегией "один чип для многих решений". Это касается прошивки, она однозначно совместима с Windows, Android, Kirin, Tongxin и массой других операционных систем, как зарубежных, так и китайских.

Ноутбуки, мини-ПК, моноблоки, настольные компьютеры, домашние развлекательные консоли, корпоративные периферийные хосты и т. д. были названы в качестве потенциальных вариантов использования P1, а участники презентации увидели соответствующие ноутбуки и настольные компьютеры. Они также видели множество вариантов их применения, поскольку у компании были запущены такие тесты, как 3DMark06 и популярная видеоигра Genshin Impact, а также другие демонстрации производительности и AI LLM. Никаких конкретных цифр тестов не было показано, хотя репортеры описывают демоверсии как гладко работающие.

Процессор Cixin P1 является уникальным. Хотя он не соответствует целям Китая стать полностью отечественным процессором, поскольку использует технологии процессоров и графических процессоров Arm, чип специально разработан для нужд китайского рынка и готов добиться определенного успеха на внутреннем рынке. К сожалению, он не соответствует требованиям Microsoft к ПК с ИИ. NPU P1 сам по себе показывает производительность всего 30 TOPS, что меньше целевого показателя в 40 TOPS, хотя вполне вероятно, что Cixin не особо заботится о сертификации Windows Copilot+.

Cixin является очень молодой компанией, созданной в 2021 году, которая растет благодаря инвестициям множества государственных и частных инвестиционных партнеров, перечисленных на ее веб-сайте. Этот новичок на китайской технологической сцене может серьезно повлиять на технологический рынок Китая, стремящегося к независимости от вмешательства США.