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Ampere представила 512-ядерный процессор AmpereOne Auroa
Новый AmpereOne Auroa получит специальный механизм искусственного интеллекта и поддержку памяти HBM

 Сегодня компания объявила, что Ampere добавляет в свою дорожную карту новый 512-ядерный процессор AmpereOne Aurora. Этот новый чип имеет специальные ядра Arm, а также межсоединение кристалла. Он также поддерживает память HBM и блоки ускорения искусственного интеллекта нового поколения Ampere, но компания еще не объявила конкретные сроки запуска.

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 Ampere также обнародовала цены на свои процессоры AmpereOne M (флагманская 192-ядерная модель стоит 5555 долларов США) и рассказала о прогрессе в разработке процессоров AmpereOne MX, которые расширяют число ядер до 256 на 3-нм технологическом процессе компании TSMC. Также компания предоставила подробную информацию о своей архитектуре AmpereOne и поделилась дополнительными заявлениями и тестами производительности.

 Процессоры Ampere предназначены для центров обработки данных с высокой плотностью размещения. Они конкурируют не только с процессорами AMD EPYC Bergamo с большим количеством ядер и Intel Sierra Forest, но и с множеством специализированных микрочипов, которые сейчас производятся ведущими компаниями. Таким образом, Ampere фокусируется на конструкциях с высокой плотностью ядер, но ее особое внимание к поставке чипов для сред с воздушным охлаждением является еще одним ключевым преимуществом. Ampere говорит, что, несмотря на то, что на горизонте появляются стойки мощностью 1 мВт на фоне продолжающегося стремления отрасли к более высокопроизводительным кристаллам за счет энергопотребления. 77% используемых в настоящее время стоек по-прежнему имеют мощность менее 20 кВт, а половина - ниже 10 кВт. Естественно, воздушное охлаждение является гораздо более щадящим с точки зрения цен, чем жидкостное охлаждение, поэтому Ampere уделяет большое внимание энергоэффективности, что, естественно, снижает нагрузку на охлаждение.

 512-ядерный AmpereOne Aurora в настоящее время находится в разработке и использует интеллектуальную собственность компании, которую она разработала с помощью своих чипов AmpereOne. Компания пока не раскрывает подробностей об этом чипе, но ключевые моменты включают в себя специальные ядра AmpereOne, масштабируемую сетку AmpereOne и сквозное соединение, которое облегчает связь между чипсетами.

 Возможно, самое важное в центрах обработки данных на сегодня является искусственный интеллект, Компания заявляет, что ее AmpereAI предлагает специальное ускорение искусственного интеллекта, а добавление поддержки памяти с высокой пропускной способностью будет способствовать обеспечению достаточной пропускной способности памяти. Однако чип также предназначен для стандартных рабочих нагрузок общего назначения.

 Ampere также представила систему образования цен на свои процессоры AmpereOne M. Эти чипы производятся на 5-нм техпроцессе TSMC и поддерживают 12 каналов памяти DDR5 и имеют до 192 ядер.

 Эти модели будут иметь впечатляющую цену, когда они поступят в продажу в четвертом квартале этого года. Самая дешевая 96-ядерная модель будет стоить 4761 доллар, а самая дорогая 192-ядерная модель A192-32X будет стоить 5555 долларов. У Ampere также есть шесть других моделей, который включают 96, 128, 144, 160 и 192 ядра. TDP, который Ampere определяет как потребляемую мощность на основе целочисленной рабочей нагрузки SPEC, варьируется от 185 Вт до 332 Вт.

 Семейство AmpereOne MX в настоящее время находится в производстве, но компания не назвала точную дату запуска. Эти чипы увеличат количество ядер до 256 и будут использовать 3-нм техпроцесс TSMC в сочетании с 12 каналами памяти DDR5.

 В настоящее время компания наращивает производство процессоров AmpereOne, привлекая широкий спектр ODM и OEM-производителей, включая такие компании, как Supermicro, Gigabyte и ASRock Rack.

 Ampere также поделилась подробностями об архитектуре своих процессоров AmpereOne в преддверии презентации Hot Chips в следующем месяце.

 Ampere также поделилась множеством тестов и заявлений о производительности, но, как всегда, относиться к тестам, предоставленным производителями следует с долей скептицизма.

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Источник: tomshardware.com
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