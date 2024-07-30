Новинка поступит в продажу 5 августа в Индии по цене от 4999 рупий

Сегодня Realme выпустила в Индии смартфоны серии Realme 13 Pro и Buds T310 TWS. Кроме того, спустя долгое время компания также анонсировала новые умные часы. Новые Realme Watch S2 оснащены встроенным искусственным интеллектом, а также имеет встроенную память, поэтому пользователи могут хранить и воспроизводить музыку через данное носимое устройство.

Realme Watch S2 имеют круглый циферблат и текстурированный корпус из нержавеющей стали. Он сертифицирован по стандарту IP68 и водонепроницаем на глубине до 5 метров. Справа находится вращающаяся заводная головка и физическая кнопка. Умные часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью 600 нит. Существует механизм умных часов, который генерирует персонализированные циферблаты с использованием технологии искусственного интеллекта для преобразования текста в изображение.

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Что касается функций для контроля здоровья и спорта, то Realme Watch S2 оснащены пульсометром, датчиком SpO2, трекером сна и менструального цикла для женщин. Имеется поддержка более 110 спортивных режимов с автоматическим распознаванием. Носимое устройство также оснащено напоминанием о малоподвижном образе жизни и гидратации.

Realme Watch S2 оснащены технологиями Super AI Engine и AI Personal Assistant на базе ChatGPT 3.5. Владелец часов может давать голосовые команды и текстовые запросы через приложение Realme Link. Умные часы предлагают плавный и понятный пользовательский интерфейс. Встроенная память объемом 4 ГБ позволяет воспроизводить музыку без подключения к смартфону. Он оснащен двухрежимным чипом Bluetooth, встроенными динамиками и микрофоном для кристально четкого разговора. Устройство оснащено удобными функциями, такими как управление камерой и музыкой, напоминания о событиях, обновления погоды и многое другое. Watch S2 оснащены аккумулятором емкостью 380 мАч, которого, как утверждается, хватает на 20 дней использования.

Realme Watch S2 Black и Silver стоят 4999 рупий, а вариант с серым ремешком из нержавеющей стали — 5299 рупий. Его можно будет приобрести с 5 августа на сайте компании, Flipkart и в розничных магазинах.