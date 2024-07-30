Компания анонсировала выход смартфона со Snapdragon 4s Gen 2 на мероприятии Snapdragon For India

Компания Qualcomm официально представила сегодня чипсет Snapdragon 4s Gen 2 на мероприятии Snapdragon For India. Этот чип, разработанный для бюджетных смартфонов, отдает предпочтение доступности, а не высочайшей производительности.

Snapdragon 4s Gen 2 использует тот же 4-нм производственный процесс и конфигурацию ядра, что и его стандартный вариант, но Qualcomm уменьшила производительность своих высокопроизводительных ядер путем снижения частоты до 2 ГГц. Это ставит новинку между Snapdragon 4 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 2 с точки зрения производительности.

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Однако компромиссы выходят за рамки одной лишь вычислительной мощности. Snapdragon 4s Gen 2 поддерживает более медленную оперативную память LPDDR4X вместо более быстрой LPDDR5X, которая есть в оригинале. Кроме того, качество изображения страдает от поддержки максимальной частоты обновления 90 Гц по сравнению с 120 Гц у Snapdragon 4 Gen 2.

Возможности камеры также сокращены. Новый чипсет больше не поддерживает датчики изображения с разрешением 108 МП, что вынуждает производителей выбирать более скромные варианты с разрешением 50 МП или 64 МП.

Кроме того, несмотря на возможность подключения к сетям 5G, скорость загрузки ограничена 1 Гбит/с по сравнению с 2,5 Гбит/с у Snapdragon 4 Gen 2. Возможности беспроводного подключения также ограничены, они соответствуют старым стандартам Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.1, что является общей тенденцией для бюджетных чипов Snapdragon 4-й серии.

Однако Snapdragon 4s Gen 2 не совсем убогий, как может показаться. Он сохраняет пакет Qualcomm Audio and Voice Communication, обеспечивающий высококачественную потоковую передачу музыки с частотой 96 кГц. Также присутствуют такие функции камеры, как многокадровое шумоподавление и электронная стабилизация изображения (EIS), а также двухчастотный прием для повышения точности GPS.

Подтверждено, что Xiaomi является первым производителем, использующим Snapdragon 4s Gen 2 в своих устройствах, интегрировав его в свою линейку Redmi.

Президент индийского филиала компании поделился своим восторгом по поводу потенциала чипа в расширении доступности сетей 5G: «Мы рады сотрудничеству с Qualcomm Technologies, чтобы обеспечить пользователям доступ к гигабитной скорости связи. Многим людям еще предстоит ощутить преимущества 5G, а благодаря Snapdragon 4s Gen 2 Xiaomi может предоставить возможность подключения 5G более широкой аудитории, чтобы помочь изменить способы соединения и взаимодействия в мире».

Однако конкретная модель смартфона Xiaomi, который дебютирует с Snapdragon 4s Gen 2, остается пока под завесой тайны.