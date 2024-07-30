Компания без официальных заявлений добавила поддержку новых APU в своё ПО Ryzen AI

Линейка процессоров AMD Ryzen с архитектурами Zen 5 и RDNA3.5 расширяется и выходит за рамки серии Strix Point. AMD собирается выпустить две дополнительных линейки, которые должны привлечь множество энтузиастов.

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Во-первых, Strix Halo — это совершенно новый сегмент для AMD, предлагающий высочайшую производительность в сочетании с мощными графическими возможностями. Линейка будет иметь столько же ядер, что и Ryzen 9000 Granite Ridge, но также будет оснащена встроенным графическим процессором дискретного уровня. Во-вторых, Kraken Point — маломощные APU нового поколения, являющиеся прямой заменой Hawk Point.

Оба этих новые линейки гибридных процессоров недавно появились в программном обеспечении и драйверах AMD. Хотя AMD официально подтвердила Strix Halo, Krackan Point еще не получила официального названия. Линейка была обнаружена в обновлении графического драйвера и указана как GFX1152. Это делает её третьей линейкой APU с графикой AMD RDNA3.5 после GFX1150 (Strix Point) и GFX1151 (Strix Halo). Хорошей новостью является то, что Krackan Point теперь появились под своим официальным кодовым названием в Ryzen Al Software 1.2, как обнаружил Хоанг Ань Фу:

Новая серия Ryzen будет дополнена Strix Halo, включающей до 16 классических ядер Zen5 и до 40 вычислительных блоков RDNA 3.5. Это будет первый шаг AMD на пути к созданию полноценного сегмента APU, который потенциально раз и навсегда устранит необходимость в младших графических процессорах, по крайней мере, на платформе AMD.

С другой стороны, Krackan Point — это 8-ядерный процессор с 4 ядрами Zen5 и 4 ядрами Zen5c. Хотя у него значительно меньше ядер по сравнению с Halo, ожидается, что он станет отличным обновлением для таких продуктов, как APU Van Gogh, используемый в консоли Steam Deck. И Strix Halo, и Kraken Point появились в просочившихся дорожных картах Clevo, что еще раз намекает на дату их выпуска:

Как показано на изображении, оба APU следующего поколения, как и Strix Point, оснащены нейронным процессором XDNA2, и оба должны быть выпущены в 2025 году