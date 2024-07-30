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Nvidia в августе снизит поставки видеокарт серии RTX 40
Предполагаемая нехватка GDDR6X может ненадолго затруднить поставки игровых графических карт Nvidia RTX 40 среднего и высокого уровня.

 Появились слухи о том, что серия GeForce RTX 40 от Nvidia, некоторые из которых являются лучшими видеокартами на сегодняшний день, как сообщается, столкнется с кратковременными ограничениями поставок, начиная со следующего месяца. Согласно сообщению ChannelGate, полученному от Harukaze5719, неудачная партия модулей памяти GDDR6X временно ограничит возможности выпуска видеокарт RTX 4070 и RTX 4090, начиная со следующего месяца.

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 Партия модулей памяти Micron GDDR6X предположительно не прошла контроль качества, что вынудило ее заменить. Задержка может затронуть все видеокарты, использующие модули памяти GDDR6X. Ожидается, что этот временный сбой приведет к сокращению поставок затронутых графических процессоров лишь на короткое время и не продлится слишком долго.

 Сообщается, что для борьбы с этим сбоем Nvidia принимает стратегию баланса спроса и предложения для своих видеокарт серии RTX 40 в Китае.

 Единственными потребительскими видеокартами, использующими память GDDR6X, являются графические процессоры Nvidia Ada Lovelace, начиная RTX 4070 до RTX 4090. Текущая серия AMD RX Radeon 7000 не использует память GDDR6X, поэтому на компанию не повлияет проблема с поставками чипов памяти Micron GDDR6X.

 Такие модели, как RTX 4050 (мобильная), RTX 4060 и RTX 4060 Ti — единственные графические карты серии RTX 40, на которые не повлияет нехватка чипов GDDR6X. Все три графических процессора используют более медленную память GDDR6.

 Относиться к этой информации следует с осторожностью, так как её источником являются лишь слухи. В любом случае, хорошая новость заключается в том, что этот инцидент, как ожидается, лишь ненадолго повлияет на поставки карт RTX 40 среднего и высокого класса. Судя по всему, больше всего пострадают потребители в Китае. 

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4080 #rtx 4070
Источник: tomshardware.com
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