Новинка выходит уже сегодня в Индии.

Realme собирается представить смартфоны линейки Realme 13 Pro, часы Realme Watch S2 и наушники Realme Buds T310 уже сегодня. Запуск будет транслироваться в прямом эфире на сайте Realme India и Flipkart.

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Ожидается, что Realme 13 Pro 5G будет оснащен однокристальной системой среднего уровня Snapdragon 7s Gen 2, аккумуляторной батареей емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и системой охлаждения 3D VC. По слухам, устройство будет доступно в трех цветах: Monet Gold, Monet Purple и Green Emerald.

Недавняя утечка предполагает, что модель Realme 13 Pro 5G с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ будет стоить 31 999 рупий, что составляет около 380 долларов. Ожидается, что другие конфигурации с меньшим объемом оперативной памяти и хранилища будут стоить соответственно.

Ожидается, что Realme 13 Pro 5G и Realme 13 Pro+ 5G будут оснащены 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, основываясь на утечках и прошлых тенденциях, хотя Realme официально не раскрыла никаких подробностей о дисплее. Подтверждено, что обе модели оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Ожидается, что смартфоны будут доступны в различных конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ, а также 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Скорее всего, они будут работать на пользовательской оболочке Realme UI 5.0 на базе Android 14.

Что касается камеры, то Realme 13 Pro+ будет оснащен основной камерой разрешением 50 МП с датчиком Sony LYT-701, перископическим телеобъективом на 50 МП с датчиком Sony LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и улучшенной архитектурой искусственного интеллекта Realme HyperImage+. Ожидается, что Realme 13 Pro будет иметь аналогичную конфигурацию основной и сверхширокоугольной камеры, но этот аппарат может лишиться телеобъектива или перископической камеры. Оба телефона будут оснащены аккумулятором емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.