Однако Лэй Цзюнь не сообщил конкретные сроки данного события.

Во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь отправился во Францию, где пообщался с некоторыми поклонниками продукции Xiaomi. Один из них спросил, смогут ли поклонники Xiaomi приобрести Xiaomi SU7 во Франции до 2030 года.

В ответ Лэй Цзюнь сказал: «Хорошо, наша цель — войти в пятерку лучших в мире, поэтому мы обязательно выйдем на глобальный уровень в нужное время».

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Напомню, что Xiaomi Motors выпустила свой первый электромобиль в марте этого года. Xiaomi SU7 позиционируется как высокопроизводительный экологический седан C-класса и выпускается в двух- и одномоторном вариантах. Также есть два разных варианта аккумулятора — 73,6 кВтч и 101 кВтч. Начальная цена автомобиля составляет от 215 900 юаней (около 29 700 долларов США) до 299 900 юаней (около 41 300 долларов США).

В июне компания продала более 10 000 электромобилей. Сообщается, что Xiaomi также увеличила производство, чтобы сократить период ожидания. В июне компания объявила о переходе на работу в две смены, чтобы удовлетворить высокий спрос. Ежемесячная цель поставки автомобиля — 10 000 единиц, а долгосрочная цель на 2024 год также амбициозна. Всего в текущем году компания планирует продать более 100 000 единиц.

Благодаря увеличению производственных мощностей и ускорению поставок Xiaomi SU7 на данный момент было поставлено более 30 000 автомобилей. В отчете также предполагается, что цель в 100 000 экземпляров может быть достигнута в ноябре этого года. Ожидается, что компания также откроет 220 новых магазинов в 59 городах Китая.