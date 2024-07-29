Новая информация в сети говорит о том, что процессоры AMD нового поколения были ошибочно маркированы, это стало причиной переноса выпуска всей линейки

AMD перенесла запуск процессоров серии Ryzen 9000 для настольных ПК с 31 июля на 8 августа. В официальном объявлении компания заявила, что это произошло потому, что первые поставленные процессоры не оправдали ожиданий полного качества.

Это заявление было воспринято как довольно расплывчатое, и те, кто ждал новых настольных процессоров на архитектуре Zen 5, хотели узнать точную причину от AMD. Хотя компания ничего не сказала после объявления о задержке, в нескольких сообщениях указывается, что это связано с неправильной маркировкой процессоров.

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На изображении одного из первых поставляемых процессоров показан AMD Ryzen 9 9700X, напечатанный на IHS, но этот процессор не был анонсирован. Говорят, что это Ryzen 7 9700X, который был неправильно маркирован, является не единственным случаем. Портал Tom's Hardware сообщает, что Ryzen 5 9600X также был ошибочно упомянут в качестве модели линейки Ryzen 9.

Есть вероятность, что эти два процессора были не единственными, которые были неправильно маркированы, поскольку AMD отложила выпуск всей линейки. Хорошо то, что ошибки в маркировке не составит труда исправить, поскольку эти надписи выгравированы лазером. Однако, учитывая, что уже есть сообщения о двух моделях ЦП, всем процессорам, возможно, придется пройти внеплановый процесс контроля качества.