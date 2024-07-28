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Lenovo выпустила мини-ПК Yoga Portal с настольным процессором Intel Core i7-14700
Стоимость мини-ПК в конфигурации с 32 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ составляет около 2500 долларов.

 Lenovo выпустила в Китае новейший мини-ПК высокого класса, получивший название Yoga Portal. Этот мини-ПК может похвастаться мощными внутренними компонентами, включающими процессор и графику настольного класса. Учитывая технические характеристики, неудивительно, что Yoga Portal имеет высокую цену. Стоимость системы в начальной конфигурации составляет 17999 юаней, что эквивалентно примерно 2480 долларам США.

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 Yoga Portal имеет квадратный дизайн, который легко интегрируется в любую систему, избегая излишней игровой атмосферы, в отличие от некоторых других мини-ПК высокого класса, например, AtomMan G7 Pt от Minisforum. Сам 3,7-литровый корпус относительно компактен и весит 3,5 кг. Совершенно очевидно, что дизайн компьютера черпает вдохновение от Apple Mac Studio.

 Как уже говорилось ранее, Lenovo Yoga Portal включает в себя весьма впечатляющие компоненты настольного класса, в отличие от других мини-ПК, таких как AtomMan X7 Ti, которые оснащены мобильными процессорами. Мини-ПК оснащен процессором Intel Core i7-14700K Raptor Lake с 20 ядрами и 28 потоками и максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц в одноядерном режиме в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти DDR5. В качестве системы хранения покупателям предлагается твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ, который можно обновить самостоятельно. За графику в мини-ПК отвечает видеокарта настольного класса RTX 4070, которая без труда справится как с ресурсоемкими рабочими нагрузками, так и с играми высокого класса.

 Несомненно, с такими мощными внутренними компонентами в компактном корпусе, управление температурным режимом будет значительно влиять на реальную производительность Yoga Portal. Однако это можно проверить только при независимом тестировании. На бумаге система охлаждения Lenovo выглядит достаточно надежной, включает три вентилятора и отдельные медные радиаторы для процессора и графического процессора с общей мощностью рассеивания тепла 240 Вт.

 Что касается возможностей подключения, то Yoga Portal имеет щедрый набор портов, включая USB 3.2 Gen2 Type-A, а также порты Type-C, DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, разъем 3,5 мм, а также порт Ethernet RJ 45. Варианты беспроводных интерфейсов включают Bluetooth 5.3 и WiFi 6E.

#intel #lenovo #rtx 4070 #мини-пк #core i7-14700k #core i7-14700hx #lenovo yoga portal
Источник: notebookcheck.net
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