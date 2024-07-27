Новая память Jiachen Zhilong станет дополнением к ПК Dragon Year

Компания Colorful представила новую оперативную память DDR5 iGame «Jiachen Zhilong», предназначенную для дополнения ранее выпущенных материнских плат ограниченной серии Dragon Year. Эта высокопроизводительная память предназначена для сборщиков ПК, которым важны как эстетика, так и производительность.

Первая версия оснащена комплектом памяти DDR5-6800 (CL34) емкостью 48 ГБ (2x24 ГБ). Изюминкой является поразительный теплораспределитель в виде чешуи дракона с эффектами RGB-подсветки «Дракон», создающий визуальную привлекательность компьютера. Этот комплект в настоящее время доступен на JD.com за 1399 юаней.

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Серия «Jiachen Zhilong» черпает вдохновение из традиционных китайских цветов, включая красный «Zheng Li» и золотой «Jin Xiang». Дизайн может похвастаться узорами облаков «Сян Юнь» и мотивами летающего феникса «Юй Фэн» спереди, а также эмблемой «Цзячэн Чжилун» сзади. Общий вид дополнительно подчеркивается золотой окантовкой и многослойными световодами.

В этой серии памяти используются чипы памяти SK Hynix высшего уровня, обеспечивающие скорость до 6800 МТ/с. Она также поддерживает профили XMP 3.0 для легкого разгона одним щелчком мыши, интеллектуальный контроль температуры PMIC для оптимального управления температурой и ON-Die ECC для автоматического исправления ошибок, обеспечивая целостность и стабильность данных.

Хотя JD.com в настоящее время предлагает только версию на 48 ГБ, на странице продукта говорится на появление в будущем варианта на 32 ГБ. Ожидается, что этот вариант с меньшей емкостью сохранит тайминги CL34, но может иметь немного более высокое рабочее напряжение до 1,4 В.

Серия памяти DDR5 «Jiachen Zhilong» от Colorful предназначена для пользователей, ищущих уникальное сочетание дизайна и производительности, и идеально дополняет материнские платы ограниченной серии Dragon Year. Благодаря сочетанию яркого дизайна, материалов премиум-класса и высокой производительности эта серия памяти является привлекательным выбором для энтузиастов, создающих высококлассные ПК.