Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Сolorful представила памяти DDR5 Jiachen Zhilong
Новая память Jiachen Zhilong станет дополнением к ПК Dragon Year

 Компания Colorful представила новую оперативную память DDR5 iGame «Jiachen Zhilong», предназначенную для дополнения ранее выпущенных материнских плат ограниченной серии Dragon Year. Эта высокопроизводительная память предназначена для сборщиков ПК, которым важны как эстетика, так и производительность.

 Первая версия оснащена комплектом памяти DDR5-6800 (CL34) емкостью 48 ГБ (2x24 ГБ). Изюминкой является поразительный теплораспределитель в виде чешуи дракона с эффектами RGB-подсветки «Дракон», создающий визуальную привлекательность компьютера. Этот комплект в настоящее время доступен на JD.com за 1399 юаней.

реклама

 Серия «Jiachen Zhilong» черпает вдохновение из традиционных китайских цветов, включая красный «Zheng Li» и золотой «Jin Xiang». Дизайн может похвастаться узорами облаков «Сян Юнь» и мотивами летающего феникса «Юй Фэн» спереди, а также эмблемой «Цзячэн Чжилун» сзади. Общий вид дополнительно подчеркивается золотой окантовкой и многослойными световодами.

 В этой серии памяти используются чипы памяти SK Hynix высшего уровня, обеспечивающие скорость до 6800 МТ/с. Она также поддерживает профили XMP 3.0 для легкого разгона одним щелчком мыши, интеллектуальный контроль температуры PMIC для оптимального управления температурой и ON-Die ECC для автоматического исправления ошибок, обеспечивая целостность и стабильность данных.

 Хотя JD.com в настоящее время предлагает только версию на 48 ГБ, на странице продукта говорится на появление в будущем варианта на 32 ГБ. Ожидается, что этот вариант с меньшей емкостью сохранит тайминги CL34, но может иметь немного более высокое рабочее напряжение до 1,4 В.

 Серия памяти DDR5 «Jiachen Zhilong» от Colorful предназначена для пользователей, ищущих уникальное сочетание дизайна и производительности, и идеально дополняет материнские платы ограниченной серии Dragon Year. Благодаря сочетанию яркого дизайна, материалов премиум-класса и высокой производительности эта серия памяти является привлекательным выбором для энтузиастов, создающих высококлассные ПК.

#ddr5 #оперативная память #colorful #оперативная память ddr5
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
G,Skill выпустила топовые комплекты оперативной памяти DDR5-8000 EXPO для процессоров на Socket AM5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
7
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
130
Российская компания начала массовое производство маскирующих "костюмов-невидимок"
+
Embraer представила первую в мире систему автоматического взлета пассажирских самолетов E2TS
+
Porsche продемонстрировала прототипы электрического Cayenne, вышедшие на тесты
+
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+
Репке: В районе Очеретино российская армия взяла под контроль н.п. Новоселовка Первая
+
Еще 5 устройств Samsung Galaxy получат июльское обновление Android от 2024 года
+
Xiaomi 14T Pro продемонстрировал свои возможности и характеристики в Geekbench
+
Сервис Apple Maps наконец-то стал доступен в веб-версии, но с ограничениями
+
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
3
Intel Core Ultra 9 285K выглядит разочаровывающе, уступая в многоядерных тестах Ryzen 9 9950X
13
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE почти завершена
+
Sony подарила корейским морякам 50 PlayStation 5, джойстики и цифровые копии футбольного симулятора
1
В России началось массовое производства ударного дрона МиС-35, названного «мини Баба-яга»
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые напрямую сфотографировал гигантскую холодную экзопланету
+
Китайская нейросеть Kling для генерации видео стала доступна по всему миру
1
FT: украинские бизнесмены покупают списанные электромобили Tesla для изготовления устройств электроснабжения
1
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
6
Российское бюро "МиС" начало серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
7
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
65
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
30
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
25
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
1
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
Windows XP в 2024 году - Часть 3
1
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+

Сейчас обсуждают

Легенда
14:19
если не можешь посоветовать мышку то нюхай пуку
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
VAKT
14:18
А на кой черт эти циферки, если через пол года камень от интел начнёт сдыхать?
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
beltar
14:17
Это миниГЭС, возможно, экспериментальная.
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
Андрей
14:14
...тем временем, ford f150 и tesla cybertruck, мощьностью под 1000лс, при той же цене и бОльшим объемом батареи, пылились на задних рядах автосалонов....))))
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
Андрей Титов
14:13
с головой у тебя беда
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
Легенда
14:12
всм?
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
Андрей Титов
14:12
тяжело на Руси жить дураку
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
Андрей
14:11
вообщем то, да. Для внедорожника, действительно, неплохо 134 лс, в гибридном варианте.... и это в 2024 году ...
Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
Gamandril
14:09
Не совсем понимаю сакральный смысл платить за 2 твердотельника поменьше практически столько же что и за 1Тб. Под систему берут отдельный накопитель, если основной диск большой и деньги еще имеются - ч...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Легенда
14:09
парни ку. гамаю в мою любимую игру ( скрин 1) и что то мышка начала глючить тоесть нажатие колесико вглубь. а это очень критично для меня так как в этой игре я активно использую ее. да и мышка уже 2 г...
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем