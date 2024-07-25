Смартфон имеет характеристики оригинальной модели со специальной текстурой на задней панели.

Как и планировалось, Nubia представила обновленную версию смартфона Nubia Z60 Ultra, выпущенную еще в декабре прошлого года, с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Версия Nubia Z60 Ultra Leading доступна в двух цветовых вариантах — черном и серебристом. Более полное представление о внешнем виде вы можете получить из изображений ниже.

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Телефон имеет дизайн с прямыми углами, очень похожий на оригинальную версию, с небольшими изменениями в островке камеры. Что касается камер, то телефон оснащен основной камерой с разрешением 50 МП с сенсором размером 1/1,49 дюйма и диафрагмой f/1,59 с линзами 16+6P, обеспечивающим фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм. Компанию ему составляет еще одна камера на 50 МП с сенсором 1/1,55 дюйма для сверхширокоугольной съемки с асферической линзой 7P и камера-телеобъектив на 64 МП с сенсором 1/2 дюйма с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм. Все три камеры поддерживают OIS.

На передней панели находится 6,8-дюймовый 2,5D AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и плотностью пикселей 400 PPI. Эта панель достигает максимальной яркости 1500 нит, покрывает 100% широкую цветовую гамму DCI-P3 и поддерживает ШИМ-регулирование яркости с частотой 2160 Гц.

Телефон оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, как и оригинальная версия, в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч с высокой плотностью. Утверждается, что эта плотность на 16% выше по сравнению со стандартными батареями с графитовым анодом.

Телефон доступен по всему миру по цене 649 долларов США за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ на официальном сайте компании. Версии в конфигурациях 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ стоят 699, 779 и 879 долларов США соответственно.