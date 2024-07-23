Смартфон получит соответствующую раскраску, дополнительные аксессуары и тему оформления интерфейса

POCO, похоже, работает над новым смартфоном ограниченной серии. Сообщается, что суббренд Xiaomi будет сотрудничать с Marvel Studios при разработке телефона. Предстоящее устройство ознаменует театральный выпуск долгожданного фильма «Дэдпул и Росомаха», который состоится 26 июля. Недавно Microsoft анонсировала контроллер на тему Дэдпула для своей консоли XBox. Хотя дата запуска устройства POCO остается в тайне, инсайдер поделился изображением, которое дает нам представление о загадочном смартфоне.

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На изображении, опубликованном информатором, изображен смартфон ограниченной серии POCO в красном цвете с задней панелью, текстурированной кожей и похожей на фирменный малиново-красный цвет Дэдпула. Светодиодная вспышка украшена эмблемой супергероя. В правой части панели имеется надпись «специальная ограниченная серия» под названием POCO желтого оттенка. Также на изображении можно заметить лезвие катаны персонажа под датчиками камеры.

Ожидается, что предстоящее устройство POCO, являющееся специальным смартфоном ограниченной серии, будет поставляться в такой же выразительной коробке в тематике смартфона и в комплекте с различными аксессуарами, включая наклейки, брелок и многое другое. Смартфон также может иметь индивидуальный пользовательский интерфейс. Выйти новинка может 26 июля, а продажи устройства начнутся в начале августа.

Судя по расположению камеры на смартфоне POCO, устройство похоже на модель POCO F6. Он был замечен в базе данных HyperOS еще в апреле. Если это так, то будущий кастомный телефон должен получить 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Он также имеет двойную заднюю камеру на 50 и 8 МП, а сердцем телефона является чипсет Snapdragon 8s Gen 3, компанию которому составляют до 12 ГБ оперативной памяти и встроенная память объемом до 256 ГБ. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.