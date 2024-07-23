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Раскрыты подробности о новом телефоне Nubia Z60S Pro
Nubia выпустит Nubia Z60S Pro 23 июля и объявила некоторые подробности о новом телефоне перед его запуском.

 Итак, Nubia выпустила видео, чтобы продемонстрировать некоторые функции, которые собирается предложить телефон. Судя по видео, телефон имеет плоские боковые стороны и слегка закругленные углы. Круглый модуль камеры сзади имеет аналогичный дизайн и значительный выступ. Новый смартфон получил один дополнительный объектив, что делает его четырехкамерным. Однако компания не раскрыла подробностей о характеристиках камеры. Напомню, что предшественник в лице Nubia Z50S Pro прошлого года оснащен основным датчиком на 50 МП с диафрагмой f/1,6 и сенсором 1/1,49 дюйма, а также телеобъективом на 8 МП и еще одним сверхширокоугольным объективом на 50 МП.

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 Новый Nubia Z60S Pro будет доступен в трех цветах: черном, синем и белом. Как и предшественник, телефон будет оснащен слайдером оповещения, а вспышка на задней панели также будет размещена за пределами модуля камер.

 Еще один аспект, который компания подчеркнула в видео — это использование искусственного интеллекта в своей системе камер. Кроме того, телефон Nubia Z60S Pro также имеет встроенный AI Nebula для других функций. Телефон будет поддерживать спутниковую связь и оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт

 Согласно предыдущим слухам, смартфон оснащен плоской AMOLED панелью с разрешением 1,5K, защищенной стеклянной крышкой Dragon Rhino. Работать новинка будет на однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 2. Интересно, что предшественник также оснащен тем же чипсетом и плоской AMOLED панелью с почти симметричными рамками.

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Источник: gizmochina.com
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