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goldas
Серия iPhone 17 получит модель iPhone 17 Slim стоимостью 1300 долларов
Интересно, что эта модель будет стоить дороже, чем iPhone 17 Pro Max.

 Ни для кого не секрет, что следующим крупным обновлением смартфонов Apple станет серия iPhone 16, выход которой ожидается примерно в сентябре 2024 года. Однако определенное количество слухов о следующей линейке смартфонов Apple iPhone 17 уже появилось в сети, и сегодняшняя утечка принесла некоторые интересные подробности.

 Известный инсайдер Ice Universe сообщил на своей странице на Weibo, что в серию iPhone 17 войдут четыре смартфона, но с одной особенностью: iPhone 17 Slim заменит iPhone 17 Plus. Таким образом, линейка будет состоять из следующих моделей: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и нового iPhone 17 Slim.

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 Стандартные модели iPhone 17 и iPhone 17 Pro получат в свое распоряжение 6,27-дюймовый дисплей, а iPhone 17 Slim и iPhone 17 Pro Max более крупные 6,65-дюймовый и 6,86-дюймовый соответственно. Отличительной особенностью новой серии является то, что все модели iPhone 17 будут поддерживать частоту обновления ProMotion 120 Гц и технологию LTPO.

 Это приведет к тому, что стандартные модели iPhone будут соответствовать моделям Pro с точки зрения технологии отображения. Кроме того, будет продолжен знакомый дизайн Dynamic Island.

 Улучшения камеры также не заставят себя ждать, особенно для Pro-моделей. По слухам, они будут оснащены модулем из трех камер по 48 Мп, включающим основной объектив, телеобъектив и сверхширокоугольный объектив.

 Подробностей о системе камер стандартных iPhone 17 и iPhone 17 Slim мало, но ожидается, что базовая модель будет иметь систему с двумя камерами.

 Что касается производительности, то iPhone 17 и iPhone 17 Slim будут оснащены следующим чипом Apple A19 Bionic, а модели iPhone Pro получат его более мощную версию A19 Pro, который, как ожидается, будет построен на передовом 3-нм техпроцессе компании TSMC. Ожидается, что вся линейка будет использовать модем Snapdragon от Qualcomm.

 Другие примечательные особенности включают универсальный порт USB-C, технологию Face ID, алюминиевую рамку корпуса для стандартных моделей и титановую рамку для вариантов iPhone 17 Pro.

 В утечке также упоминается срок запуска серии iPhone 17 в сентябре 2025 года. Но к этим утечкам необходимо относиться с осторожностью, поскольку подробности об устройствах, которые еще далеки от выпуска, могут кардинально поменяться.

 Что касается цены, то, по слухам, iPhone 17 будет стоить от 799 долларов, а iPhone 17 Slim может стоить около 1299 долларов, что делает его самой дорогой моделью в линейке. Это означает, что он будет дороже, чем iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые, как ожидается, получат ценники в 1099 и 1199 долларов соответственно.

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Источник: gizmochina.com
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7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:51
у тебя вантуз который ничего не может,смирись уже .ты обоссанец с обсосной картой.ее ток в помойку.такое играть как ты -монитор в говне весь.лучше не играть
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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