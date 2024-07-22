Интересно, что эта модель будет стоить дороже, чем iPhone 17 Pro Max.

Ни для кого не секрет, что следующим крупным обновлением смартфонов Apple станет серия iPhone 16, выход которой ожидается примерно в сентябре 2024 года. Однако определенное количество слухов о следующей линейке смартфонов Apple iPhone 17 уже появилось в сети, и сегодняшняя утечка принесла некоторые интересные подробности.

Известный инсайдер Ice Universe сообщил на своей странице на Weibo, что в серию iPhone 17 войдут четыре смартфона, но с одной особенностью: iPhone 17 Slim заменит iPhone 17 Plus. Таким образом, линейка будет состоять из следующих моделей: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и нового iPhone 17 Slim.

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Стандартные модели iPhone 17 и iPhone 17 Pro получат в свое распоряжение 6,27-дюймовый дисплей, а iPhone 17 Slim и iPhone 17 Pro Max более крупные 6,65-дюймовый и 6,86-дюймовый соответственно. Отличительной особенностью новой серии является то, что все модели iPhone 17 будут поддерживать частоту обновления ProMotion 120 Гц и технологию LTPO.

Это приведет к тому, что стандартные модели iPhone будут соответствовать моделям Pro с точки зрения технологии отображения. Кроме того, будет продолжен знакомый дизайн Dynamic Island.

Улучшения камеры также не заставят себя ждать, особенно для Pro-моделей. По слухам, они будут оснащены модулем из трех камер по 48 Мп, включающим основной объектив, телеобъектив и сверхширокоугольный объектив.

Подробностей о системе камер стандартных iPhone 17 и iPhone 17 Slim мало, но ожидается, что базовая модель будет иметь систему с двумя камерами.

Что касается производительности, то iPhone 17 и iPhone 17 Slim будут оснащены следующим чипом Apple A19 Bionic, а модели iPhone Pro получат его более мощную версию A19 Pro, который, как ожидается, будет построен на передовом 3-нм техпроцессе компании TSMC. Ожидается, что вся линейка будет использовать модем Snapdragon от Qualcomm.

Другие примечательные особенности включают универсальный порт USB-C, технологию Face ID, алюминиевую рамку корпуса для стандартных моделей и титановую рамку для вариантов iPhone 17 Pro.

В утечке также упоминается срок запуска серии iPhone 17 в сентябре 2025 года. Но к этим утечкам необходимо относиться с осторожностью, поскольку подробности об устройствах, которые еще далеки от выпуска, могут кардинально поменяться.

Что касается цены, то, по слухам, iPhone 17 будет стоить от 799 долларов, а iPhone 17 Slim может стоить около 1299 долларов, что делает его самой дорогой моделью в линейке. Это означает, что он будет дороже, чем iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые, как ожидается, получат ценники в 1099 и 1199 долларов соответственно.