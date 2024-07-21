Это станет возможным благодаря новой системе обновлений с помощью контрольных точек

Microsoft недавно подтвердила график выпуска Windows 11 24H2 в сообщении сообщества. Но это было еще не все, чем могла поделиться компания. В сообщении была представлена функция под названием «накопительные обновления контрольных точек», которая меняет способ обновления компьютера с Windows 11 в будущем.

Эта новая система обновлений будет выпускать обновления в качестве контрольных точек и направлена на уменьшение размера обновлений. Если на компьютере установлено накопительное обновление Checkpoint и выходит следующее, то будут загружены и установлены только недостающие компоненты между двумя обновлениями. Вместо того чтобы загружать огромный файл обновления, компьютер может быстрее загрузить недостающие функции и обновления.

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Размер обновлений Windows обычно увеличивается с каждым месяцем. Это происходит из-за добавления новых функций и патчей, из-за которых размер файла обновления раздувается. Но с помощью накопительных обновлений контрольных точек это раздувание размера файла можно исправить.

Таким образом, с каждым ежемесячным накопительным обновлением компьютер будет загружать только то, что необходимо, а не полный пакет. Например, пользователь загрузил накопительное обновление контрольной точки для Windows 11 24H2, которое было огромным по размеру. После этого нужно будет только установить ежемесячные накопительные обновления, которые будут содержать дополнительные различия и будут намного меньшего размера.

Microsoft сообщила, что может периодически выпускать накопительные обновления в качестве контрольных точек. Следовательно, накопительные обновления контрольных точек облегчат пользователям загрузку и установку обновлений, а также уменьшат нагрузку на Microsoft по управлению большими файлами обновлений.

До реализации концепции накопительных обновлений контрольных точек еще несколько месяцев. Стоит обратить внимание, что Windows Server 2025 также будет использовать эту концепцию обновления.

Пользователи Windows 10 продолжат получать накопительные обновления, как и раньше. Это связано с тем, что Windows 10 перестанет получать бесплатную поддержку в следующем году, и поэтому менять схему обновления для устаревающей системы не имеет смысла.

Пользователям не придется делать никаких дополнительных действий, чтобы установить накопительные обновления контрольной точки на свой компьютер. То же самое касается пользователей Центра обновления Windows для бизнеса, Windows Autopatch или служб Windows Server Update Services (WSUS).

Однако если загружать обновления с помощью официального веб-каталога обновлений Microsoft, то пользователь найдет более одного файла пакета обновлений, доступного для загрузки. Microsoft поясняет, что для каждой контрольной точки будет один файл, а также дополнительный файл, содержащий совокупные полезные данные из последней контрольной точки.

Механизм обновления Windows 11 должен улучшиться в ближайшие месяцы, но приводящие в бешенство пользователей ошибки сохраняются. Компания устранила печально известную ошибку с изображением профиля, но в обновлении безопасности от июля 2024 года появилось несколько новых ошибок для корпоративных пользователей.