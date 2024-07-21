Ferrari протестировала трансмиссию своего первого внедорожника на шасси модели Levante дочерней компании Maserati, и теперь замечено, что она делает то же самое со своим первым электромобилем, стоимость которого, как ожидается, превышает 500 000 долларов.

Фотографу в городе Маранелло, удалось сфотографировать редчайший автомобиль, который вполне может оказаться первой электрической моделью Феррари.

EV Mulotipo, замеченный во время испытаний на городских улицах вокруг завода Ferrari, имеет огромные выхлопные трубы и знак высокого напряжения на камуфляже. Еще одним намеком на то, что это первый электрический Ferrari, являются специализированные шины Pirelli EV, разработанные специально для электромобилей.

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Ferrari готовится выпустить свой первый электромобиль в 2025 году по довольно внушительной цене в 500 000 долларов, призванной окупить инвестиции в разработку полностью электрической трансмиссии.

На данный момент компания, похоже, тестирует электрическую силовую установку на платформе Maserati Levante, точно так же, как она это делала при разработке своего первого внедорожника Purosangue с мощным двигателем V12.

Нет никаких сомнений в том, что Ferrari попытается сделать свой первый электромобиль с мощным двигателем, с которым будут считаться даже в мире безумно быстрых электромобилей. Легендарная компания по производству спортивных автомобилей придаст ему мощность, ускорение и роскошь, которые ее клиенты ожидают от легендарных машин с двигателем V12. Они также могут рассчитывать на настоящее рычание, несмотря на электрическую трансмиссию.

Головокружительное ускорение и спортивную управляемость также несколько легче обеспечить с помощью электрической силовой установки, но окончательный форм-фактор и внешний вид остаются под вопросом. Тестовый экземпляр выглядит как гибрид очень низко сидящего Levante с фарами родстера Roma и четырьмя фальшивыми выхлопными трубами, поэтому доработанный Ferrari EV, вероятно, будет выглядеть совершенно не так.

Однако существует высокая вероятность того, что это будет кроссовер, учитывая, на каком шасси он тестируется. Поскольку это будет нишевый продукт, на который, как ожидают аналитики, вначале придется не более 10% продаж компании, итальянский производитель спортивных автомобилей мог бы пойти на риск и сначала выпустить электрический внедорожник, вместо того, чтобы идти на конкуренцию с Tesla Roadster 2.

Недавно Ferrari открыла новую заводскую линию, на которой, как сообщается, будет собираться электромобиль, его первый гибрид, а также модели с бензиновым двигателем. Даже с новыми силовыми агрегатами ожидается, что компания не будет производить более 20000 автомобилей в год. Сейчас Ferrari производит примерно 14000 автомобилей, что отчасти объясняет непомерную цену, по которой должен появиться первый электромобиль компании.