Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Первый электрический Ferrari замечен на испытаниях
Ferrari протестировала трансмиссию своего первого внедорожника на шасси модели Levante дочерней компании Maserati, и теперь замечено, что она делает то же самое со своим первым электромобилем, стоимость которого, как ожидается, превышает 500 000 долларов.

 Фотографу в городе Маранелло, удалось сфотографировать редчайший автомобиль, который вполне может оказаться первой электрической моделью Феррари.

 EV Mulotipo, замеченный во время испытаний на городских улицах вокруг завода Ferrari, имеет огромные выхлопные трубы и знак высокого напряжения на камуфляже. Еще одним намеком на то, что это первый электрический Ferrari, являются специализированные шины Pirelli EV, разработанные специально для электромобилей.

реклама

 Ferrari готовится выпустить свой первый электромобиль в 2025 году по довольно внушительной цене в 500 000 долларов, призванной окупить инвестиции в разработку полностью электрической трансмиссии.

 На данный момент компания, похоже, тестирует электрическую силовую установку на платформе Maserati Levante, точно так же, как она это делала при разработке своего первого внедорожника Purosangue с мощным двигателем V12.

 Нет никаких сомнений в том, что Ferrari попытается сделать свой первый электромобиль с мощным двигателем, с которым будут считаться даже в мире безумно быстрых электромобилей. Легендарная компания по производству спортивных автомобилей придаст ему мощность, ускорение и роскошь, которые ее клиенты ожидают от легендарных машин с двигателем V12. Они также могут рассчитывать на настоящее рычание, несмотря на электрическую трансмиссию.

 Головокружительное ускорение и спортивную управляемость также несколько легче обеспечить с помощью электрической силовой установки, но окончательный форм-фактор и внешний вид остаются под вопросом. Тестовый экземпляр выглядит как гибрид очень низко сидящего Levante с фарами родстера Roma и четырьмя фальшивыми выхлопными трубами, поэтому доработанный Ferrari EV, вероятно, будет выглядеть совершенно не так.

 Однако существует высокая вероятность того, что это будет кроссовер, учитывая, на каком шасси он тестируется. Поскольку это будет нишевый продукт, на который, как ожидают аналитики, вначале придется не более 10% продаж компании, итальянский производитель спортивных автомобилей мог бы пойти на риск и сначала выпустить электрический внедорожник, вместо того, чтобы идти на конкуренцию с Tesla Roadster 2.

 Недавно Ferrari открыла новую заводскую линию, на которой, как сообщается, будет собираться электромобиль, его первый гибрид, а также модели с бензиновым двигателем. Даже с новыми силовыми агрегатами ожидается, что компания не будет производить более 20000 автомобилей в год. Сейчас Ferrari производит примерно 14000 автомобилей, что отчасти объясняет непомерную цену, по которой должен появиться первый электромобиль компании.

#электромобили #ferrari #maserati
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Ferrari может представить свой первый электромобиль к концу 2025 года
Низкий спрос на электромобили заставил Ford перейти на грузовики
Ford отказалась от полного перехода на электрокары в Европе к 2030 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
20
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
2
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
2
Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
5
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
Новозеландская компания испытывает суборбитальный беспилотник Mk-II Aurora на скорости 3 Маха
2
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
12
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
1
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
3
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
1
Суперкар Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid
+
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
2
Kia Sorento 2025 не подорожают
+
Marvel Studios за неделю до премьеры выпустила финальный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»
+

Популярные статьи

GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
97
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
Windows XP в 2024 году - Часть 2
10
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
58
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
17
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
203
О том как Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA
1

Сейчас обсуждают

Немрущий фраг
06:43
Просто некоторые не видят что у них проблемы с видяхой, например что фактически pcie 3.0 или что линий 8 (кондеры например снесли при установке) или что говнопроцессор который больше 4/8линий не тянет...
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
NuclearMissionJam
06:42
На самом деле Данте не самый плохой аналитик, порой пишет вещи, которые другие не замечают.
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Windmark
06:27
Врёшь. Относительно цен на железо память ддр5 дешёвая . Во времена дефицита ддр4 стоила как крыло от самолёта . В свое время 4000мгц б дай Самсунг мне обошлась в 19т.р. и ддр4 дешёвая сейчас потому ч...
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
Clamwult
06:25
Завали уже со своей хренью, никакого + 10 и тем более 15 у тебя не будет. + 10 или 15 фпс это 3060 Ти и 2080 Ти соответственно). У блогера те же фпс что и на Game GPU натестили, просто у него ещё запи...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Алексей Вобленко
06:23
И нет это не делает политическую модель общую для книг и игр плагиатом с вышедшей позже меча и магии. ### Все остальное твое словоблудие не важно. Важно то, что я и говорил. Дегенерат автор высасыва...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Андрей Забиронин
06:10
3060 зверь по энергопотреблению? Поржал.
Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
Такой то
05:58
готовит из бекона
Киевский чиновник Андрющенко заявил, что ВС РФ готовит новое наступление в Запорожской области
EXPrompt
05:53
3 маха это Су25 и миг31й..серийные самолёты..другое дело что запад сильно отстал и не смог реализовать перехватчик сверхзвуковой.. а под всеми этими ''стартапами'' обычно скрываются конторы с участием...
Новозеландская компания испытывает суборбитальный беспилотник Mk-II Aurora на скорости 3 Маха
Евгений Автухов
05:52
6700 xt играю в игры в 4к
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
Nvidia&Intel Hater
05:50
Когда нет Лехи шешун без дела не остается
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем