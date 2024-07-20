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AMD раскрыла размер кристалла Zen 5 в преддверии выхода процессоров Ryzen 9000
По данным компании площадь одного CCD Zen 5 составляет 70,6 мм2, что меньше, чем у текущего поколения процессоров.

 Когда в июне AMD анонсировала свои новые процессоры серии Ryzen 9000, компания пообещала радикальное обновление, которое будет более значительным, чем предыдущие обновления архитектуры. Последующий тизер лишь еще больше подогрел аппетит, но все же оставил некоторые вопросы без ответов. Теперь появилось еще несколько интересных моментов о которых стоит упомянуть.

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 AMD подтвердила порталу Hardwareluxx, что площадь каждого кристалла ядра Zen 5 (CCD) составляет 70,6 мм² по сравнению с 71 мм² для восьми ядер Zen 4. Также известно, что Zen 5 создан с использованием 4-нм техпроцесса FinFET от компании TSMC, а архитектура Zen 4 использует 5-нм техпроцесс FinFET.

 AMD публично не разглашала количество транзисторов, но издание отмечает, что неофициально большинство аналитиков сходится во мнении, что эта цифра составляет 8,315 миллиарда. Учитывая размер чипа, это соответствует плотности транзисторов 117,78 МТР/мм².

 Компания AMD утверждает, что Zen 5 обеспечит в среднем улучшение IPC (операций за цикл) на 16 процентов по сравнению с Zen 4. В зависимости от приложения прирост может быть выше либо ниже. Например, собственные данные AMD иллюстрируют 10-процентное улучшение в Far Cry 6 и вплоть до 35-процентного прироста в Geekbench 5.4.

 Конечно, к первым результатам тестирования следует относиться с недоверием. Потенциальному покупателю будет лучше подождать, пока независимые обзоры не появятся в сети на следующей неделе, чтобы составить более точную картину того, что могут дать новые чипы.

 Первоначальный запуск новинок от AMD 31 июля будет включать в себя модели Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Количество ядер будет варьироваться от шести у Ryzen 5 9600X до 16 у Ryzen 9 9950X, то есть столько же, сколько у чипов серии Ryzen 7000.

 Как ни странно, но до сих пор в сети не появились официальные цены грядущих чипов. Это может быть признаком того, что AMD все еще не определилась с их окончательной рекомендованной розничной ценой, но, похоже, придется подождать еще немного, чтобы узнать наверняка.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #ryzen 9000 #ccd #ryzen 9000 zen 5
Источник: techspot.com
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