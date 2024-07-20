Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
GMKtec готовит новый мини-ПК на базе AMD Ryzen 9 8945HS
Новый мини-ПК от GMKtec получит испарительную камеру и разъем OCuLink

 Китайская технологическая компания GMKtec готовится представить новый мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen с улучшенной системой охлаждения. Линейка продуктов компании уже включает в себя множество компактных компьютеров на базе процессоров AMD и Intel, причем их серия K представляет собой самые мощные устройства. Теперь GMKtec анонсировала пополнение своей линейки в популярной китайской социальной сети Weibo. Грядущая модель будет поддерживать TDP 70 Вт и, скорее всего, будет оснащена процессором Ryzen 9 8945HS на основе «R9», упомянутого в заголовке сообщения. Это различие важно, поскольку процессоры следующего поколения (Strix Point) используют торговую марку Ryzen AI 9.

реклама

 Отличительной особенностью этой модели является система охлаждения с испарительной камерой, которая является редкостью на рынке мини-ПК. Однако GMKtec не упомянула об использовании дополнительного вентилятора или других функциях охлаждения, которые используют некоторые конкуренты. Новый мини-ПК будет оснащен разъемом OCuLink для совместимости с внешними устройствами, включая видеокарты. Другие функции включают в себя двойную сеть 2,5GbE, порты USB, выходы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0. Полные характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что более подробная информация будет раскрыта в ближайшем будущем. GMKtec не объявила конкретную дату выпуска или цену своего нового мини-ПК.

#процессоры #процессоры amd #мини-пк #ryzen 9 8945hs #пк из китая
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
ASUS выпустила ноутбук ROG Magic 16 Air с Ryzen AI 9 HX 370 и RTX 4060
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
7
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
1
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
2
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
+
В сеть утекли изображения смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
4
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
6
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
Все телефоны и планшеты Samsung, выпущенные за последние 2-3 года, получат обновление One UI 6.1.1
+
Страны НАТО изучают целесообразность перехода на калибр 6,8 х 51 мм вслед за армией США
3

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
61
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
1
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
108
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
64
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
39
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
92
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
41
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
4
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Call of Duty Black Ops 2024 - путь к "триумфу" Xbox
2

Сейчас обсуждают

Кирилл Стекольников
05:55
В реалиях подписка microsoft на деле стоит в 2-3 раза дешевле чем у sony, стоит ли дальше что то выяснять?
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
Такой то
05:55
зачем вашим постановщикам учиться у ваших постановщиков
Постановочные съемки около больницы "Охматдет" - Киев манипулирует общественным мнением
Такой то
05:46
пИсатель егэ не вкурсе что железом не торгуют
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
Владислав Балашов
05:42
От Нвидии тоже( не осталось нормальных карт
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
glavhyilo
04:54
зеля-этот всё давно уже.
WSJ: Разведка США опасается, что Россия может передать йеменским хуситам противокорабельные ракеты
Василий Белогвардеец
04:44
У капиталистов нет друзей, за деньги они могут и мать родную продать.
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
Василий Белогвардеец
04:44
"А мы их душили, душили, но не до душили", (Шариков, Булгаков, Собачье Сердце).
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
VRoman
04:23
А что, процессорные ядра не в счёт? У Интел вон КП для DDR4 совсем нисколько не менялся с 7го поколения. А с добавлением поддержки DDR5, работа DDR4 вообще деградировала на два шага назад.
G.SKILL представила для платформы AMD AM5 премиальные комплекты DDR5-8000 Trident Z5 Royal Neo
Bamboliny
04:05
"Крутит фильмы 1080p, играет музыку, интернет без проблем, старенькие игры без проблем, DVR" Хм... на работе :-)
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
Максим Чудов
03:48
Ты поди с анализами перепутал, которые ты недавно сдавал
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем