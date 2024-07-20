Новый мини-ПК от GMKtec получит испарительную камеру и разъем OCuLink

Китайская технологическая компания GMKtec готовится представить новый мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen с улучшенной системой охлаждения. Линейка продуктов компании уже включает в себя множество компактных компьютеров на базе процессоров AMD и Intel, причем их серия K представляет собой самые мощные устройства. Теперь GMKtec анонсировала пополнение своей линейки в популярной китайской социальной сети Weibo. Грядущая модель будет поддерживать TDP 70 Вт и, скорее всего, будет оснащена процессором Ryzen 9 8945HS на основе «R9», упомянутого в заголовке сообщения. Это различие важно, поскольку процессоры следующего поколения (Strix Point) используют торговую марку Ryzen AI 9.

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Отличительной особенностью этой модели является система охлаждения с испарительной камерой, которая является редкостью на рынке мини-ПК. Однако GMKtec не упомянула об использовании дополнительного вентилятора или других функциях охлаждения, которые используют некоторые конкуренты. Новый мини-ПК будет оснащен разъемом OCuLink для совместимости с внешними устройствами, включая видеокарты. Другие функции включают в себя двойную сеть 2,5GbE, порты USB, выходы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0. Полные характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что более подробная информация будет раскрыта в ближайшем будущем. GMKtec не объявила конкретную дату выпуска или цену своего нового мини-ПК.