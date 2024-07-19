Новый Xiaomi MIX Fold 4 получил значительные изменения в сравнении с предшественником как функционально, так и аппаратно

Сегодня Xiaomi представила два новых складных телефона, один из которых является первым в истории компании раскладушкой, а другой представляет собой складной телефон в форме книжки. Xiaomi MIX Fold 4 является преемником прошлогоднего Fold 3. Он конкурирует с недавно выпущенными на рынке Galaxy Z Fold 6 и Honor Magic V3. Последнее предложение компании содержит некоторые заметные обновления по сравнению со своим предшественником.

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Xiaomi немного изменила дизайн прямоугольного модуля задней камеры MIX Fold 4. Он больше своего предшественника, а нижний край теперь изогнут. Кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатков пальцев производства Godix. Складной телефон оснащен фирменным процессором Dragon Bone Engine 2.0, который повышает надежность устройства. Для снижения веса используется высокопрочное шасси из углеродного волокна T800H. Утверждается, что срок службы шарнира составляет 500 000 складываний. Толщина устройства составляет 9,47 мм в сложенном виде и 4,59 мм в разложенном, что приближает его к показателям Honor Magic V3. Складной телефон весит 226 граммов, а также имеет сертификат пыле- и водонепроницаемости IPX8.

Внешний основной дисплей Xiaomi MIX Fold 4 имеет размер 6,56 дюйма с четырьмя изогнутыми краями. Между тем, внутренний размер дисплея составляет 7,98 дюйма с разрешением 2488 x 2224 пикселей. Оба экрана оснащены OLED-панелью, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит, поддержкой HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision для непревзойденного качества изображения. Внутренний экран имеет ультратонкое стекло, под ним находится камера.

Что касается фотографии, то Xiaomi MIX Fold 4 оснащен четырьмя задними камерами Leica. Модуль включает в себя основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 12 МП, портретный телеобъектив на 50 МП с 2-кратным увеличением и, наконец, перископический объектив на 50 МП с 5-кратным увеличением. Складной телефон поддерживает различные фирменные функции Leica, такие как фильтры, стили фотографии и многое другое.

Что касается аппаратного обеспечения, новый Xiaomi MIX Fold 4 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и хранилищем емкостью 1 ТБ. Mix Fold 4 оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч, который можно заряжать с помощью проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. За охлаждение компонентов телефона отвечает ультратонкая система VC для отвода тепла. Работает устройство на последней версии оболочки HyperOS. Кроме того, складной телефон оснащен двусторонней спутниковой связью, что позволяет получать и отправлять текстовые сообщения, когда сотовая сеть недоступна.

Стоимость Xiaomi MIX Fold 4 начинается от 8 999 юаней (около 1237 долларов США) за базовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоят 9 999 юаней (около 1375 долларов США) и 10 999 юаней (около 1513 долларов США) соответственно. Новый складной телефон предлагается в черном, белом и синем цветах.