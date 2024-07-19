Это стало возможным после исправления большинства критических ошибок ОС.

Судя по официальной странице Microsoft Windows Release Health для Windows 11 версии 23H2, похоже, что так называемое обновление 2023 наконец-то стало широко доступным для всех пользователей Windows 11 с соответствующими системами в июле 2024 года. Выпуск этого обновления был омрачен некоторыми серьезными сбоями и проблемами с циклом загрузки, особенно затрагивающие пользователей программного обеспечения для виртуализации после фазы принудительного обновления, хотя эти ошибки, а также более мелкие ошибки в приложении Фото и Панели задач, были исправлены на прошлой неделе.

реклама

Обновление Windows 11 23H2 изначально задумывалось как простой накопительный выпуск предшествующих ему усовершенствований в Windows 11 2023 года. По сравнению с накопительным обновлением Windows 11 2022 года, обновление 2023 года теперь предлагает несколько новых функций в стабильной форме.

Новые функции, предлагаемые обновлением 2023 по сравнению с обновлением 2022, включают Copilot, улучшения работы ИИ для Paint, несколько новых специальных возможностей, включая голосовой ввод и добавление живых субтитров для нескольких языков, обновленный проводник с расширенной функцией галереи, а также множество различных настроек и мелких дополнений к интерфейсу и функциям безопасности Windows 11.

Стоит отметить, что некоторые из этих функций, такие как Copilot, доступны уже с июня 2023 года в предварительных сборках Windows 11 или даже перенесены в Windows 10 до того, как поддержка этой ОС прекратится. Таким образом, инсайдеры Windows и другие пользователи, которым нравится использовать дополнительные функции, вероятно, не получат ничего нового в официальном выпуске 23H2.

Новые дополнения к функциям, например те, которые должны поставляться с улучшенным Copilot+ для совместимых ПК, а также поддержка Wi-Fi 7, встроенная поддержка 7-Zip и TAR, не будут включены в окончательную версию Windows для всех пользователей Windows 11 до выхода Windows 11 24H2. Эта версия Windows появится не раньше конца текущего года, в настоящее время она доступна только на ПК, которые уже поставляются с включенными функциями Copilot+, в частности на ноутбуках с процессорами Snapdragon X Elite и Plus.

Можно надеяться, что у Microsoft будет гораздо более гладкое развертывание Windows 11 24H2 по сравнению с теми препятствиями, которые возникли между инсайдерским выпуском 23H2 в сентябре 2023 года и финальным выпуском в июле 2024 года.