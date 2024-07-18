AMD включила поддержку экспериментального драйвера для RDNA4 на Linux по умолчанию

На прошлой неделе AMD выпустила последние исправления для драйвера AMDGPU с архитектурой RDNA4 перед выходом Linux 6.11. По словам инженеров AMD, эти патчи в основном исправляли ошибки. Сегодня AMD опубликовала еще одно обновление, включающее поддержку RDNA4 по умолчанию.

Архитектура графического процессора следующего поколения, известная как RDNA4, имеет уровень Graphics GFX Core 12. В патчах Linux он отображается как GFX12, GF_V12 или GFX120x. Несмотря на отсутствие публичного упоминания этих кодовых названий графических процессоров, AMD косвенно подтвердила, что этот уровень GFX относится к серии Navi 4X, посредством некоторых несвязанных патчей. Как известно, GFX12 должен иметь два графических процессора: Navi 44 и Navi 48, которые, если AMD будет следовать своему соглашению о наименовании продуктов, будут использоваться в серии Radeon RX 8000.

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Вот список всех архитектур графических процессоров AMD и того, к чему подходит «12-е поколение». Стоит обратить внимание, что некоторые поколения включают в себя несколько серий Radeon.

По словам портала Phoronix, драйверы GFX12.0.0 и GFX12.01 находятся в таком хорошем состоянии, что теперь они включены по умолчанию. Это означает, что драйвер будет загружаться, если не будет отменен специальный параметр (выделен красным):

По слухам, первые графические процессоры RDNA4 могут появиться в начале 2025 года. AMD не давала официальных комментариев по поводу своих планов и не упоминала архитектуру RDNA4 в своих последних дорожных картах. Тем не менее компания недавно прокомментировала архитектуру процессоров Zen6, которая, возможно, выйдет в конце 2025 или даже в 2026 году. Когда будет запуск RDNA4 и чего ожидать? Точные ответы есть только у руководителей AMD, и они явно не готовы ими сейчас поделиться с общественностью.