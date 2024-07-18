Смартфон ничем с технической точки зрения не должен отличаться от других версий POCO M6 5G и поступит в продажу 20 июля в Индии

Смартфон POCO M6 5G дебютировал в прошлом году. Он был анонсирован в трех конфигурациях оперативной памяти и хранилища: 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ с накопителем на 256 ГБ. Ранее в этом году бренд также представил версию устройства Airtel Locked, которая стоит дешевле, чем обычная версия. Похоже, что POCO еще не закончила эксперименты с этим смартфоном, поскольку только что был анонсирован его новый вариант. Последняя версия теперь сдвигает предыдущие варианты на ступень выше, является базовой моделью.

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Согласно баннеру Flipkart, новый вариант POCO M6 5G оснащен той же оперативной памятью объемом 4 ГБ, но оснащен внутренней памятью объемом 64 ГБ, что является понижением по сравнению с предыдущими 128 ГБ. Однако при этом устройство теперь стоит дешевле. На баннере указано, что POCO M6 5G с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти будет доступен для покупки с 20 июля. Он предлагается в цветах Orion Blue, Polaris Green и Galactic Black.

Помимо оперативной памяти и хранилища, остальные основные характеристики POCO M 6 5G остались прежними. Таким образом, "новинка" оснащена 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В телефоне установлена однокристальная система Mediatek Dimensity 6100+. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью всего 18 Вт.

POCO M6 5G имеет двухцветное исполнение, поскольку прямоугольный островок для камеры имеет черный цвет. В нем установлена основная камера разрешением 50 МП в сочетании с вспомогательным объективом, не имеющим практической пользы. Также в смартфоне присутствует селфи-камера на 5 МП. Кнопка питания телефона также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. Что касается программного обеспечения, то смартфон получит два года полноценных обновлений ОС и три года исправлений безопасности.