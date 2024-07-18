Флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5 для настольных ПК был протестирован в режиме неограниченного PPT

Новые результаты тестирования грядущего флагманского 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5 для настольных компьютеров были опубликованы участником форума Anandtech Игорем Кавинским, который ранее продемонстрировал весь потенциал масштабирования производительности флагмана в тестах Blender и Cinebench на различных временных интервалах. Теперь была показана производительность чипа при его максимальной мощности или неограниченном PPT.

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Судя по техническим характеристикам, процессор AMD Ryzen 9 9950X "100-000001277" - это флагманское предложение с двумя CCD Zen 5 и одним модулем ввода-вывода. Процессор оснащен 16 ядрами, 32 потоками, базовой тактовой частотой 4,3 ГГц и максимальной тактовой частотой в режиме ускорения до 5,7 ГГц. Процессор может похвастаться 80 МБ кэш-памяти (64 МБ L3 + 16 МБ L2) и имеет TDP 170 Вт. Что касается тактовой частоты, то, хотя максимальное её значение в режиме ускорения идентична тактовой частоте Ryzen 9 7950X, базовая тактовая частота была снижена на 200 МГц, но не стоит расстраиваться по этому поводу. Можно ожидать высокой эффективности от этого флагманского продукта, особенно в плане многопоточных рабочих нагрузок.

Как и в прошлый раз новые тесты проводились с использованием инженерного образца (ES) процессора AMD Ryzen 9 9950X, который имеет более низкие тактовые частоты, но был разогнан вручную и протестирован на различных целевых уровнях производительности. Для тестирования использовалась стандартная память DDR5 со скоростью 4800 Мбит/с и специальная система водяного охлаждения, которая кажется довольно мощной, учитывая, что она позволяет процессору не нагреваться выше 80°C даже при достижении мощности 310 Вт.

Итак, в тесте unlimited PPT процессор AMD Ryzen 9 9950X достиг результата в 48 011 баллов при потребляемой мощности в 309 Вт. Таким образом, Ryzen 9 9950X на 12,5% опережает флагманский чип Intel Core i9-14900KS и на 24% текущий флагман AMD - Ryzen 9 7950X (230 Вт PPT). Поскольку мощность составляет более 300 Вт, то потребуется восокопроизводительная система охлаждения, чтобы поддерживать работоспособность чипа в такой конфигурации. Пользователь также продемонстрировал сравнительные результаты масштабирования при различных уровнях TDP:

Ryzen 9 9950X (без ограничений) - 48 011 (100%) / 5501,0 МГц (пиковая частота) 309 Вт / 79,4°C;

Ryzen 9 9950X (253 Вт) - 46 904 (97,6%) / 5406,8 МГц (пиковая частота) 252 Вт / 66,2°C;

Ryzen 9 9950X (230 Вт) - 46 090 (95,9%) / 5477,0 МГц (пиковая частота) 229 Вт / 60,5°C;

Ryzen 9 9950X (200 Вт) - 44 782 (93,2%) / 5227,0 МГц (пиковая частота) 199 Вт / 54,6°C;

Ryzen 9 9950X (160 Вт) - 42 336 (88,1%) / 5206,4 МГц (пиковая частота) 159 Вт / 47,9°C;

Ryzen 9 9950X (120 Вт) - 36 478 (75,9%) / 4190,1 МГц (пиковая частота) 119 Вт / 43,5°C;

Ryzen 9 9950X (100 Вт) - 33 373 (69,5%) / 3821,8 МГц (пиковая частота) 100 Вт / 40,5°C;

Ryzen 9 9950X (80 Вт) - 29 430 (61,2%) / 3340,1 МГц (пиковая частота) 80 Вт / 41,0°C;

Ryzen 9 9950X (60 Вт) - 23 985 (49,9%) / 2687,8 МГц (пиковая частота) 60 Вт / 39,5°C;

Ryzen 9 9950X (40 Вт) - 12 424 (25,8%) / 1401,7 МГц (пиковая частота) 40 Вт / 34,8°C.

Стоит напомнить, что многопоточная производительность процессора AMD Ryzen 9 9950X с 16 ядрами Zen 5 выглядит великолепно, а благодаря повышенной эффективности и более низким температурам работы, новинка станет лидером в сегменте высокопроизводительных настольных компьютеров. Официальный запуск линейки Ryzen 9000 состоится 31 июля.