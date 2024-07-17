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goldas
Стали известны характеристики камер смартфонов Pixel 9 и Pixel 9 Pro
Интересно, что дополнительные функции искусственного интеллекта для камер смартфонов будут стоить 240 долларов в год.

 Утечки о серии смартфнов Google Pixel 9 появляются все чаще и чаще. Как только в сеть просочились видеоролики, демонстрирующие несколько моделей, Камила Войцеховска предоставила характеристики камер устройств.

 Google намерен продолжать использовать двойственный подход во всей своей флагманской серии смартфонов. С одной стороны, более крупный Pixel 9 Pro XL имеет матовую стеклянную заднюю панель и глянцевые боковые стороны, как и нынешний Pixel 8 Pro. С другой стороны, у Pixel 9 глянцевая задняя панель и матовые боковые стороны. Другими словами, Google продолжает повторять дизайнерские решения Apple в этом отношении перед выпуском прошлогодней серии iPhone 15.

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 Судя по всему, Pixel 9 Pro XL будет соответствовать своему предшественнику только тем, что предложит 30-кратное цифровое увеличение. Судя по недавней утечке Войцеховской, это сходство может быть связано с тем, что Pixel 9 Pro XL использует тот же сенсор Samsung ISOCELL GNK, что и Pixel 8 Pro, который выдает разрешение 50 МП с оптическим сенсором размером 1/1,31 дюйма. И наоборот, Google, как сообщается, оснастила первый сенсорами Sony IMX858 (1/2,51 дюйма) для своих телеобъективов, сверхширокоугольных и фронтальных камер.

 В настоящее время ожидается, что это трио датчиков на 50 МП присоединится к ISOCELL GNK в меньшем Pixel 9 Pro. Аналогичная история и с Pixel 9 начального уровня. Предположительно, Google планирует использовать Sony IMX858 в качестве сверхширокоугольной камеры. Ожидается, что Pixel 9 сохранит фронтальную камеру на 10,5 МП, которую также имеют Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

 Таким образом флагманские смартфоны-моноблоки Google по-прежнему будут оснащены различными камерами. Однако портал 9to5Google обнаружил в коде новой бета-версии приложения Google доказательства того, что Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL будут поддерживать Gemini Advanced. Вдобавок ко всему, Google будет включать бесплатную подписку Gemini Advanced для всех смартфонов Pixel 9. К сожалению, срок подписки для Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL составит 12 месяцев, а покупатели Pixel 9 могут рассчитывать лишь на шестимесячную пробную версию, после чего услуга будет стоить 240 долларов в год.

#смартфоны #google #pixel 8 #pixel 8 pro #pixel 9 #смартфоны google #pixel 9 pro
Источник: notebookcheck.net
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