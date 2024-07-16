Сейчас Windows 11 24H2 доступна лишь на ПК Copilot+

Windows 11 24H2 уже довольно давно участвует в программе Insider. На ПК Copilot+ уже установлена версия 24H2, остальные её только ждут. Но пользователям не придется ждать дольше, потому что дата релиза приближается.

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Ресурс Windows Latest обнаружил официальный документ, содержащий график выпуска Windows 11 24H2 для ПК Intel и AMD. Согласно ему, Windows 11 версии 24H2 будет доступна в качестве традиционного обновления функций для всех устройств позднее в этом году.

Как всегда, нет четкого упоминания месяца или даты, когда все существующие пользователи получат обновление. Но "позже в этом году" указывает на то, что обновление выйдет в четвертом квартале 2024 года.

Обновление будет предназначено для ПК Intel и AMD, которые еще не получили обновление. Обратите внимание, что Microsoft пытается распространить обновление версии таким образом, чтобы увеличить продажи компьютеров Copilot+ и выделить их среди конкурентов.

Если есть желание опробовать Windows 11 в любое время, то можно подписаться на программу Windows 11 Insider и выбрать канал Canary of Dev.

Наряду с датой выпуска Microsoft также объявила о накопительных обновлениях контрольных точек для Windows 11. Благодаря этой технологии обновлений компьютер будет загружать только новые файлы, добавляемые в каждое обновление. Так экономится трафик, а также быстрее грузится и устанавливается обновление.

Обновление Microsoft 24H2 добавит множество функций, но некоторые из них будут эксклюзивными только для ПК Copilot+. Во-первых, некоторые функции, специфичные для искусственного интеллекта, такие как Windows Recall, Cocreator, Restyle in Paint, Studio Effects и другие, будут работать только на ПК Copilot+. Другие пользователи не смогут их использовать из-за отсутствия NPU.

Windows 11 24H2 перенесет больше функций панели управления в приложение «Настройки». В каждом разделе приложения пользователи найдут множество новых настроек. Кроме того, встроенные приложения, такие как Snipping Tool и Phone Link, станут более функциональными.

Можно ожидать дополнительных улучшений панели задач, таких как сжатая панель даты и времени и скрытая кнопка уведомлений, а также выравнивание значка виджета рядом с панелью задач при использовании выравнивания по левому краю.

Sudo также будет доступен, чтобы можно было запускать команды с повышенными разрешениями, когда это необходимо. Это лишь некоторые из улучшений, которые можно ожидать от Windows 11 24H2, включая добавление поддержки Wi-Fi 7.

Обновление также сокращает число некоторых устаревших приложений и кодеков и добавляет полноценное приложение Copilot на панель задач.