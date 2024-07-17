OnePlus Pad 2 является флагманским Android-планшетом с обновленным дизайном и обновленными внутренними компонентами, а также поставляется с обновленной дополнительной клавиатурой и стилусом

Новый флагманский планшет OnePlus 2, стал больше, мощнее и даже имеет несколько новых фишек. OnePlus Pad 2 оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3K (3000 x 2120 пикселей). Он сохранит частоту обновления 144 Гц и соотношение сторон 7:5, но яркость в новом планшете составит 600 нит.

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Под алюминиевым цельным корпусом находится процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Камеры остались неизменными по сравнению с предшественником. Таким образом, покупатель получает заднюю камеру на 13 МП, способную записывать видео в разрешении до 4K со скоростью 30 кадров в секунду, и фронтальную камеру на 8 МП с максимальным разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду.

Новый планшет OnePlus имеет шесть динамиков, на два больше, чем OnePlus Pad, и, помимо поддержки Dolby Vision, он должен быть очень удобен для просмотра фильмов. OnePlus оставил емкость аккумулятора на уровне 9510 мАч, и он по-прежнему поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 67 Вт.

Что касается программного обеспечения, то OnePlus оснастила новый планшет функцией Open Canvas из OnePlus Open для лучшей многозадачности. Пользователи смогут запускать на экране до трех приложений одновременно. Это не было бы устройство 2024 года, если бы у него не было функций искусственного интеллекта, а их несколько. К ним относятся функция «AI Summary», которая дает краткое изложение длинных статей, функция «Recording Summary», преобразующая и обобщающая аудиосообщения, а также ИИ помощник по написанию текста.

OnePlus Pad 2 также поставляется с новыми аксессуарами. Стилус OnePlus Stylo 2 имеет 16000 уровней чувствительности к давлению и имеет приятную черную отделку, а съемная клавиатура OnePlus Pad Smart Keyboard получила дополнительный ряд функциональных клавиш вверху и гораздо больший тачпад. Как и стилус, он окрашен в черный цвет, соответствующий цвету планшета Nimbus Grey.

OnePlus установила цену на OnePlus Pad 2 в 499 фунтов стерлингов и 549 евро соответственно в Великобритании и Европе, а жители Северной Америки смогут приобрести его за 550 долларов. Можно сэкономить 50 фунтов стерлингов/50 евро/50 долларов, если сделать предварительный заказ, а купон раннего бронирования даст скидку 100 долларов в Северной Америке. В Индии он будет продаваться за 39 999 рупий. Предварительные заказы открыты сегодня, но открытая продажа запланирована на 1 августа, за исключением Северной Америки, где он будет доступен уже 30 июля.