Процессоры будут отличаться количеством ядер ЦП, ядер встроенной графики, подддержкой или отсутствием разгона, а также уровнем мощности в 125 Вт, 65 Вт и 35 Вт

По слухам, ответ Intel на выход процессоров с архитектурой AMD Zen 5 в виде чипов Arrow Lake, появится на прилавках примерно в октябре 2024 года. На данный момент известно о шести моделях: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 9 275, Core Ultra 7 265K, Core Ultra 7 255, Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 240. По сути, это модели K и не-K аналогично предыдущим поколениям. Теперь раскрыта информация о том, как может выглядеть остальная часть линейки настольных процессоров Intel в ближайшие недели.

Один вариант Core Ultra 9 (вероятно, не K) будет выпущен с 8 производительными ядрами, 16 энергоэффективными ядрами и 4 ядрами Xe встроенной графики. Далее появится версия Core Ultra 7 с 8 производительными ядрами, 12 эффективными ядрами и 4-ядерным iGPU. Также будет доступен вариант F без графики. Все они подпадают под степпинг B0, это означает, что кристалл ЦП может быть изготовлен на техпроцессе N3B компании TSMC.

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В линейке Core Ultra 5 дела обстоят интереснее. Мы получаем модель "K" с 6 производительными ядрами, 8 эффективными ядрами и тем же 4-ядерным iGPU, и такой же чип без графики. Далее идет идентичная модель с той же конфигурацией процессора и степпингом C0. Кристалл ЦП в этой модели изготовлен на техпроцессе Intel 20A. Он работает в паре с 4-ядерным и 3-ядерным графическим процессором. Наконец, модель начального уровня имеет 6 ядер P, 4 ядра E и 2-ядерный iGPU.

Это говорит о том, что в общей сложности существует 18 моделей Arrow Lake, разбросанных по линейкам K/не-K и T. Модели под брендом K первыми появятся на прилавках, а остальная часть, как ожидается, дебютирует на выставке CES 2025. Другие характеристики процессоров включают поддержку портов Thunderbolt 4.0 на материнских платах высокого класса, отсутствие поддержки памяти DDR4 и два слота PCIe, напрямую подключенные к ЦП (один Gen5 и один Gen4).