Следующая архитектура AMD будет включать два типа ядер: Zen 6 и Zen 6c

На данный момент мы еще не видели процессоры Zen 5 в реальной работе, а AMD официально подтвердила следующую большую архитектуру Zen. Две архитектуры под кодовым названием Zen 6 и ее оптимизированный вариант Zen 6C расширят возможности по производительности и эффективности на ряде платформ ПК, таких как настольные компьютеры, ноутбуки, портативные компьютеры и серверы.

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AMD пока не подтвердила никаких подробностей, но официально заявила, что Zen 6 и Zen 6C являются следующими двумя основными архитектурами после семейства Zen 5. Процессор Zen 6 под кодовым названием Morpheus обеспечит еще большую производительность. Поскольку процессоры Zen 5 производятся по 4-нм техпроцессу, а Zen 5C — по 3-нм техпроцессу, можно ожидать, что компания будет использовать более передовые технологии производства TSMC для семейства Zen 6.

Судя по тому, что известно на данный момент, процессоры AMD Zen 6 и Zen 6C будут использоваться в семействах следующего поколения, таких как линейка EPYC 6-го поколения, которая, как ожидается, будет поддерживать совершенно новую платформу SP7 и будет поддерживать до 16-каналов памяти. Архитектура Zen 6 также найдет свое применение в линейке высокопроизводительных процессоров Ryzen для настольных ПК следующего поколения под кодовым названием Medusa, которая, как ожидается, будет оснащена новыми ядрами графического процессора RDNA и будет использовать 2.5D технологию для увеличения пропускной способности. Архитектура также будет использоваться в гибридных процессорах Sound Wave следующего поколения, заменяющих Ryzen AI 300 Strix Point.

Процессоры AMD Zen 6 будут представлены в трех совершенно новых конфигурациях CCD, предлагающих 8, 16 и 32 ядра. Наличие 16 или 32 ядер на одном CCD в процессорах AMD Zen следующего поколения будет отличным решением для многопоточных сценариев использования, особенно в семействах Threadripper и EPYC. Для обычных пользователей ПК вполне вероятно, что AMD еще больше увеличит количество ядер, но в настоящее время не так много компьютерных игр или движков, оптимизированных для чипов с ещё большим количеством ядер, а варианты процессоров с технологией 3D V-Cache делают процессор более сбалансированным, позволяя сэкономить определенную сумму денег.

После Zen 6 AMD представит свою микроархитектуру Zen 7, работа над которой также уже началась. Таким образом будущее для семейств Zen следующего поколения уже известно. Что касается искусственного интеллекта, то AMD представит архитектуру следующего поколения XDNA 3 для клиентских процессоров и ускорителей Versal примерно в 2026 году.

Можно ожидать, что дебют архитектуры AMD следующего поколения Zen 6 состоится к 2026 году, и AMD уже взяла на себя обязательства по плану продления срока службы платформы AM5 до 2027 года.