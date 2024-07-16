Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессоры Intel Core Ultra 300 получат до 16 процессорных ядер и 12 графических ядер Xe3
Сообщается, что серия Panther Lake будет разделена на три линейки в зависимости от количества процессорных ядер и графических ядер

 Ожидается, что процессоры Intel Panther Lake для ноутбуков будут выпущены в конце 2025 года, и последняя утечка предполагает, что они могут стать серьезным обновлением по сравнению с Lunar Lake и Arrow Lake. Информация раскрывает количество ядер процессоров Panther Lake-U с низким энергопотреблением и высокопроизводительной серии Panther Lake-H, а также включает изображение конфигурации кристалла, на котором показано до 5 кристаллов.

реклама

 Сообщается, что процессоры Panther Lake будут выпускаться в двух вариантах: серия H для высокопроизводительных ноутбуков и серия U для более доступных и энергоэффективных устройств. Они станут преемниками мобильных процессоров Arrow Lake-H и Arrow Lake-U, выпуск которых ожидается в начале 2025 года.

 Согласно сообщению пользователя @jaykihn0, процессоры Panther Lake-H будут выпускаться в двух конфигурациях. Обе будут иметь четыре производительных ядра на основе архитектуры Cougar Cove, восемь энергоэффективных ядер на архитектуре Darkmont и четыре дополнительных ядра LP, но разница будет заключаться в количестве ядер встроенной графики.

 Говорят, что флагманский процессор будет включать в себя 12 графических ядер Xe3, а второй, как сообщается, будет иметь только четыре. В обоих случаях iGPU будет основан на графической архитектуре Celestial, которая станет продолжением Battlemage, используемых в чипах Lunar Lake. Утечка также предполагает, что модели Panther Lake-H будут иметь TDP 25 Вт PL1 и 45 Вт PL2 

 Чипы Panther Lake-U предназначены для тонких и легких ноутбуков, где энергоэффективность важнее, чем чистая производительность. Предполагается, что процессоры будут иметь те же четыре ядра Cougar Cove и четыре ядра LP-E, что и Panther Lake-H, но при этом отсутствуют восемь энергоэффективных ядер. Если утечка верна, то Panther Lake-U может иметь всего 8 ядер и 8 потоков, в отличие от 16-ядерных моделей Panther Lake-H. iGPU в чипах серии U будет включать четыре ядра Xe3, а их TDP как ожидается, составит около 15 Вт.

 Стоит отметить, по данным портала VideoCardz.com, другой надежный инсайдер @OneRaichu, заявил, что предполагаемые кристаллы Panther Lake-H с 12 ядрами Xe на самом деле будут продаваться как Panther Lake-P, а не Panther Lake-H. На данный момент нет возможности подтвердить ни один из этих слухов, поэтому пока относиться к ним следует с недоверием.

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #panther lake #core ultra 300
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
8
"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
3
Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
2
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
5
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
7
Мрачная атмосфера, 600 уникальных персонажей, переход на UE5 и другие подробности Gothic Remake
+
Минобороны опубликовало видео удара по ВСУ новейшей управляемой бомбой ФАБ-3000
4
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Элитная Бригада ВСУ "Магура" задействовала в боях спецбатальон заключенных "Шквал"
+
Honor Magic 7 может получить камеру на 1000 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
2
Все модели GeForce RTX 5000, включая GeForce RTX 5050, потребуют БП с 16-контактным разъемом 12VHPWR
+
Создан новый сплав для преобразования тепловой энергии процессоров обратно в электрическую
1
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
3
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
1
Ростех повысит дальность полёта ФАБ-3000 в 2 раза за счёт установки реактивного модуля
+

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
26
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
19
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
56
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Мое мнение о Poco Pad
5
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
11
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
12
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
3
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
20:59
Авиамодельные кружки существовали всегда. Сделать серъёзный аппарат не так то просто.
Украина разрабатывает новый высокоскоростной беспилотник "Пуля" для борьбы с БПЛА
swr5
20:58
Зачем наступать на те-же грабли? Зло невозможно уничтожить таким же или еще большим злом, зло побеждается только добром, это каксается, как в отношений между людьми так и между странами и народами.
Разработчиков «Антивируса Касперского» заставили полностью свернуть бизнес в США
swr5
20:46
Ха-ха! Это такая тонкая ирония, особенно в свете последних событий с глюкавым интелом. Все с него уже слазят, только местные дурачки тут еще топят по привычке за это недоразумение.
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Midnight Sun
20:41
В советское время строилось много малых ГЭС, у них мощность была на порядок, а то и два меньше) Например, в Псковской области сохранилось две ГЭС на реке Великой - Шильская и Максютинская, обе по 1.5 ...
В Чечне построят новую гидроэлектростанцию мощностью 23 МВт
Midnight Sun
20:37
Тут, кмк, корректнее сравнение не с Коалицией, а с Мальвой. В некоторых ситуациях колесная техника предпочтительнее, тем более на Ближнем Востоке, где не встретишь болот и слабых грунтов.
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
Роман Холод
20:37
заметил 35-49% максимум
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
Вячеслав Безруков
20:34
А нахрена мне 128гб в одной плашке ддр? Для игр много, для ЦОД исключительно.
Микросхемы DRAM тоже можно сделать многослойными
Артём Николаев
20:34
600 перезаписей маловато, я даже optane смог ушатать, который типа вечный.
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
Вячеслав Безруков
20:29
Конечно не то что ты в тупой высер играешь без смысла сюжета и прочего. Тебе погремушка надо те ж похрен главное чтоб свистоперделки были
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
Dead Shadow
20:26
Только вот сами они об этом не догадываются)
Активисты облили краской электрический пикап Tesla Cybertruck в Германии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем