Сообщается, что серия Panther Lake будет разделена на три линейки в зависимости от количества процессорных ядер и графических ядер

Ожидается, что процессоры Intel Panther Lake для ноутбуков будут выпущены в конце 2025 года, и последняя утечка предполагает, что они могут стать серьезным обновлением по сравнению с Lunar Lake и Arrow Lake. Информация раскрывает количество ядер процессоров Panther Lake-U с низким энергопотреблением и высокопроизводительной серии Panther Lake-H, а также включает изображение конфигурации кристалла, на котором показано до 5 кристаллов.

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Сообщается, что процессоры Panther Lake будут выпускаться в двух вариантах: серия H для высокопроизводительных ноутбуков и серия U для более доступных и энергоэффективных устройств. Они станут преемниками мобильных процессоров Arrow Lake-H и Arrow Lake-U, выпуск которых ожидается в начале 2025 года.

Согласно сообщению пользователя @jaykihn0, процессоры Panther Lake-H будут выпускаться в двух конфигурациях. Обе будут иметь четыре производительных ядра на основе архитектуры Cougar Cove, восемь энергоэффективных ядер на архитектуре Darkmont и четыре дополнительных ядра LP, но разница будет заключаться в количестве ядер встроенной графики.

Говорят, что флагманский процессор будет включать в себя 12 графических ядер Xe3, а второй, как сообщается, будет иметь только четыре. В обоих случаях iGPU будет основан на графической архитектуре Celestial, которая станет продолжением Battlemage, используемых в чипах Lunar Lake. Утечка также предполагает, что модели Panther Lake-H будут иметь TDP 25 Вт PL1 и 45 Вт PL2

Чипы Panther Lake-U предназначены для тонких и легких ноутбуков, где энергоэффективность важнее, чем чистая производительность. Предполагается, что процессоры будут иметь те же четыре ядра Cougar Cove и четыре ядра LP-E, что и Panther Lake-H, но при этом отсутствуют восемь энергоэффективных ядер. Если утечка верна, то Panther Lake-U может иметь всего 8 ядер и 8 потоков, в отличие от 16-ядерных моделей Panther Lake-H. iGPU в чипах серии U будет включать четыре ядра Xe3, а их TDP как ожидается, составит около 15 Вт.

Стоит отметить, по данным портала VideoCardz.com, другой надежный инсайдер @OneRaichu, заявил, что предполагаемые кристаллы Panther Lake-H с 12 ядрами Xe на самом деле будут продаваться как Panther Lake-P, а не Panther Lake-H. На данный момент нет возможности подтвердить ни один из этих слухов, поэтому пока относиться к ним следует с недоверием.