Выход нового фитнес-трекера состоится уже 19 июля в Китае

У Smart Band 8 от Xiaomi вскоре появится приемник в лице Xiaomi Smart Band 9. Согласно последним сообщениям, новый умный браслет поступит в продажу в Китае уже 19 июля. Пока о нем мало что известно, но компания все же предложила первый взгляд на предстоящий фитнес-трекер. Дизайн похож на предшественника, но компания утверждает о модернизированном металлическом корпусе, что должно привести к большей долговечности устройства.

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Xiaomi также намекает, что новый Smart Band 9 будет предлагать улучшенные интеллектуальные возможности, но компания не объяснила, в чем именно будет заключаться обновление. Помимо этого, бренд подтвердил, что будет выпущена специальная версия с белым керамическим корпусом.

Также есть новые варианты ремешков, в том числе из натуральной кожи, металла и плетеные версии. Что касается технических характеристик, то можно увидеть предстоящий фитнес-трекер с тем же 1,62-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и разрешением 326 пикселей на дюйм. Прошлогодняя модель предлагала более 200 циферблатов, и мы могли увидеть несколько новых, представленных в Smart Band 9.

В Xiaomi Smart Band 8 было много функций для здоровья и фитнеса. Учитывая, что компания дразнила потенциальных пользователей улучшенным интеллектуальным опытом нового устройства, мы можем увидеть значительное обновление функционала будущей модели.

Цены на Smart Band 9 также могут быть аналогичны прошлогодней модели, что делает его хорошим вариантом для тех, кто ищет доступный фитнес-трекер с неплохим функционалом. Хорошей новостью является то, что до запуска осталось всего несколько дней, поэтому фанатам не придется долго ждать, чтобы узнать о нем полную информацию и возможности.