Производителем памяти выступит южнокорейский гигант Samsung

Ранее в этом году Samsung представила свои самые быстрые на данный момент чипы LPDDR5X. Их максимальная пропускная способность была установлена на уровне 10,7 Гбит/с, а также позволяла использовать до 32 ГБ памяти в одном модуле. Помимо прочего, память была оптимизирована для работы ИИ на устройстве, что требует особенно интенсивного использования памяти. Samsung и MediaTek подтвердили, что мы увидим новую память в действии вместе со следующим флагманским процессором от MediaTek — Dimensity 9400.

реклама

Samsung даже говорит о чипсете по его реальному названию, чего мы не часто видим в невыпущенных продуктах. Новые модули LPDDR5X компании объемом 16 ГБ предположительно обеспечили прирост производительности на 25% при такой же экономии энергии. Это, в сочетании с мощным нейронным процессором, должно позволить OEM-производителям выполнять на устройстве более интенсивные вычислительные задачи.

Новые модули LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с от Samsung также должны помочь графическому процессору Immortalis, входящему в грядущий Dimensity 9400 повысить игровую производительность. Будет интересно посмотреть, какую память Qualcomm будет использовать со Snapdragon 8 Gen 4. Ранее ходили слухи, что компания будет использовать в чипсете модули LPDDR6, но график JEDEC (Объединенного совета по разработке электронных устройств) предполагает, что они не будут готовы до следующего года.