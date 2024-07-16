Инсайдер раскрыл основную характеристику будущего смартфона среднего уровня

На данный момент единственная информация, которая имеется о смартфоне Redmi Note 14 Pro — это расположение камеры и экран. Как и многие телефоны, выпущенные в Китае в последнее время, новинка будет оснащена основной камерой с разрешением 50 МП и экраном 1,5K. Популярный инсайдер с Weibo под ником Digital Chat Station теперь подтвердил чипсет грядущего смартфона.

Как и ожидалось, Redmi Note 14 Pro будет оснащен однокристальной системой среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, как и его предшественник, который дебютировал с чипсетом Snapdragon 7s Gen 2. Обновленный процессор должен дать новинке преимущество перед Realme 13 Pro+, который будет использовать процессор Snapdragon 7s Gen. 2. Однако телефон от Realme будет оснащен телеобъективом, а Redmi Note 14 Pro такой возможности лишен.

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Недавний список Geekbench продемонстрировал будущий процессор среднего класса от Qualcomm, который превзошел своего аналога последнего поколения примерно на 15%, предположительно, благодаря трехкластерной конфигурации ядер по формуле 1+3+4, возглавляемому ядром Arm Cortex-A720. Чипсет также будет оснащен графическим процессором Adreno 810. В настоящее время нет никаких указаний на то, когда будет выпущен Redmi Note 14 Pro, но если судить по предыдущим циклам выпуска, то можно ожидать, что он появится во второй половине сентября.