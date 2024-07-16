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Следующей игрой CD Projekt Red станет Witcher 4
Разработка Witcher 4 продвинулась дальше, чем любая другая игра CDPR, которая, как ожидается, выйдет до сиквела Cyberpunk 2077.

 Поклонников игр CD Projekt Red ожидает множество будущих проектов, которые они с нетерпением ждут. К ним относятся продолжение Cyberpunk 2077, ремейк оригинального Ведьмака, The Witcher 4 и некоторые другие. Теперь руководитель польской студии подтвердил, что The Witcher 4, безусловно, продвинулась дальше всего в цикле разработки, предполагая, что игра появится раньше других крупных игр.

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 Наметив несколько новых проектов в планах на 2022 год, CD Projekt заявила в январе этого года, что этап производства The Witcher 4 под кодовым названием Polaris начнется в 2024 году. В марте было подтверждено, что команда, работающая над игрой, набрала штат из 403 сотрудников, составляющих около двух третей всего персонала CDPR, многие из которых перешли из команды по разработке обновления Cyberpunk 2077.

 В интервью подкасту Flow Games Павел Саско, заместитель директора игры сиквела Cyberpunk 2077, подтвердил, что The Witcher 4 является самой продвинутой из всех игр, над которыми работает CDPR с точки зрения того, как далеко продвинулась разработка.

 Тот факт, что над The Witcher 4 работают более четырехсот человек по состоянию на конец апреля, не означает, что она появится в ближайшее время. Саско подчеркнул, что большинство проектов находятся на ранних стадиях и компания некоторое время не будет демонстрировать тизеры или трейлеры. Однако он добавил, что полноценное производство The Witcher 4 начнется в ближайшее время.

 Ведьмак 4 является началом новой трилогии, которая, по словам режиссера Себастьяна Калембы, станет отличной отправной точкой для многих игроков, но в то же время будет содержать вещи, которые оценят давние фанаты. Он надеется, что она превзойдет The Witcher 3, которая до сих пор считается величайшей игрой всех времен, предложив более насыщенный сюжет и игровой процесс.

 Можно предположить, что после The Witcher 4 пройдет много лет, прежде чем появится продолжение Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion. В марте всего 47 человек работали над подготовкой того, что, несомненно, станет масштабной игрой с огромным бюджетом, и CDPR будет усердно работать, чтобы избежать катастрофического запуска, который пережила первая часть игры.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #ведьмак #cd projekt #the witcher 4 #ведьмак 4 #witcher 4
Источник: techspot.com
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The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
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