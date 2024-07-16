Новинка полностью соответствует сертификату Copilot+ от Microsoft и обладает суммарной производительностью ИИ в 100 TOPS

Компания ASUS представила свой новый ноутбук ExpertBook P5, который дебютирует вместе с долгожданными процессорами Intel линейки Lunar Lake. Этот ультрабук призван стимулировать рынок ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта, в основе которого лежит неуказанный процессор Intel Lunar Lake Core Ultra 200V. Новый ExpertBook P5 может похвастаться впечатляющими возможностями обработки искусственного интеллекта: более 45 TOPS от нейронного процессора и более 100 TOPS в совокупности у процессора и графического ускорителя. NPU обеспечивает эффективную обработку, а дополнительная мощность поступает от графического процессора Lunar Lake с ядрами на новой архитектуре Xe2 Battlemage. Этого более чем достаточно для получения сертификата Copilot+ от Microsoft, благодаря которому ноутбук дебютирует как ПК с искусственным интеллектом. ExpertBook P5 предложит покупателям до 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X со скоростью 8333 МТ/с, два SSD-накопителя PCIe 4.0 объемом до 3 ТБ и поддержку Wi-Fi 7.

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14-дюймовый антибликовый дисплей с разрешением 2,5K и плавной частотой обновления 144 Гц обеспечивает превосходное качество изображения. Несмотря на мощные внутренние компоненты, ExpertBook P5 имеет тонкий профиль и весит всего 1,3 кг. Ноутбук помещен в цельнометаллический алюминиевый корпус военного класса с шарниром, открывающимся на 180 градусов, что делает его портативным и универсальным. ASUS также уделяет приоритетное внимание эффективности охлаждения с помощью инновационной технологии, которая оптимизирует управление температурой независимо от того, открыт ли ноутбук или закрыт. Безопасность также не была упущена из виду. ExpertBook P5 имеет надежную экосистему безопасности, включая защищенное ядро Windows 11, защиту BIOS коммерческого уровня, соответствующую требованиям NIST-155, и возможности биометрического входа в систему. Хотя точная дата выпуска еще не подтверждена, ASUS готовит ExpertBook P5 и другие ноутбуки на базе Lunar Lake, которые появятся на рынке во второй половине 2024 года.