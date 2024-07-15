Такого результата удалось добиться с использованием режима LN2 и охлаждению жидким азотом

Команда XOC использовала материнскую плату ASUS X670E ROG Crosshair Gene, специальную плату для оверклокеров с двумя модулями DDR5 DIMM. Для этого теста они выбрали флагманский 16-ядерный процессор на архитектуре Zen5, который был помещен под емкость с жидким азотом и подвергнут расширенному тестированию. Во время тестирования работал инструмент AMD Ryzen Master, а также использовалось специальное приложение ASUS.

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Процессору удалось набрать 55 тысяч баллов в Cinebench, потребляя до 552 Вт энергии и работая при температуре около минус 90 градусов по Цельсию. Для достижения такого результата процессор был разогнан до частоты 6,4 ГГц. Однако, как упоминалось во время демонстрации, при определенных настройках частота процессора может подняться еще выше до 6,6 или даже 6,7 ГГц.

Некоторые из этих результатов Cinebench заняли бы первое место в рейтинге HWBOT, если бы они были опубликованы. Вероятно, это произойдет после того, как процессор будет выпущен и будут опубликованы другие результаты.

Результаты разгона Ryzen 9 9950X.

• Многоядерный тест Cinebench R23 (баллы):

• в стоковом режиме: 41924;

• PBO+EXPO: 43905 +4,7%;

• Curve Shaper: 45303 +8,0%;

• LN2: 53557 +27,7%;

• LN2 (WR): 55296 +31,9%.

По данным AMD, процессор Ryzen 9 9950X может набрать 41 924 балла на стандартных настройках. Пользователям следует ожидать повышения производительности на 4,7 % при использовании PBO (Precision Boost Overdrive) и EXPO (профили разгона DDR5). Используя Curve Shaper, пользователи могут повысить производительность до 8%. Максимум на что способен средний пользователь, это режим LN2 обеспечивающий прирост до 31,9%.

Core i9-14900K показывает на сегодня наивысший официальный результат в рейтинге HWBOT в 56 938 баллов. Стоит отметить, что рейтинг разделен по количеству ядер. 16-ядерные Threadripper PRO 7965WX набрал 71 635 баллов. В таблице AMD показан также 16-ядерный Ryzen 9 7950X, набравший 50 843 балла.

Кроме того, как сообщает HardwareLuxx, AMD увеличила PPT (Package Power Tracking) до 1000 Вт.



