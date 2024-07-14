Раздел "Все приложения" получит новое разделение по категориям

В разделе "Все приложения" в меню "Пуск" ОС Windows 11 сложно ориентироваться. Просмотр списка заставляет пользователя прокручивать его вниз, пока не найдет нужное приложение. Однако ситуация может измениться, поскольку Microsoft тестирует "категории" в разделе "Все приложения".

Исследователь Windows PhantomOcean3 заметил новую скрытую функцию в последней бета-версии 22635.3930. Последняя версия Windows получила эту экспериментальную функцию, чтобы протестировать ее. В отличие от других скрытых функций, эта новинка недоработана и внутри каждой плитки категории отображается сплошным цветом.

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Тем не менее можно получить примерное представление о том, к чему стремится Microsoft. Эта функция автоматически группирует приложения, относящиеся к категории, внутри плитки. Также можно было бы добавить отдельный значок для каждой категории, что было бы полезно.

Категория может отображать на плитке четыре наиболее часто используемых приложения. Сотрудники портала Windows Latest думают так потому, что на плитках изображены четыре сплошных цвета вместо одного.

Пользователь может выбрать опцию "Просмотр по категориям" в раскрывающемся списке вверху раздела "Все приложения". Ранее Microsoft тестировала опцию "Сетка" в разделе "Все приложения", а теперь опция "Категория" также появилась в сборках Insider. В любом случае оба варианта помогут быстрее найти приложения.

Windows Latest отметил, что меню "Пуск" является одним из ключевых направлений в Windows 11 24H2. Ранее была замечена сопутствующая панель приложения Phone Link, которая позволяла проверять все недавние действия и статистику.

Еще одна скрытая функция — это улучшенные списки переходов в меню "Пуск". Щелкнув правой кнопкой мыши системное приложение, пользователь увидит больше полезных опций в контекстном меню.

Например, если щелкнуть правой кнопкой мыши значок "Ножницы" в меню "Пуск", появятся параметры, связанные с захватом и таймером.

Microsoft уже выпустила диспетчер учетных записей для компьютеров с Windows 11 23H2. Эта функция позволяет проверять некоторые данные учетной записи Microsoft, не открывая страницу приложения "Настройки". Однако пользователи не были довольны этим изменением, поскольку оно включило рекламу некоторых продуктов в учетной записи.







