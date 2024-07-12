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Настольные процессоры Intel Arrow Lake-S выйдут в декабре
Согласно более ранней информации новое поколение настольных процессоров Intel должно было поступить в продажу уже в октябре

 Всего пару недель назад сообщилось, что Intel готовится выпустить свою платформу под кодовым названием Lunar Lake-V для ноутбуков в сентябре, а затем в октябре начать продажи разблокированных процессоров под кодовым названием Arrow Lake-S для настольных компьютеров. Сегодня появился новый слух о том, что линейка Intel Arrow Lake-S поступит в продажу только в декабре этого года.

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 Источник информации об аппаратном обеспечении @9550pro не раскрыл свой источник, но указал, что заявление о том, что Arrow Lake-S достигнет стадии квалификационных образцов только на 40-й неделе 2024 года, то есть с конца сентября до начала октября, подтверждает его информацию, поскольку от QS до начала реальных поставок продукции требуется не менее трех-четырех месяцев.

 На данный момент неизвестно, означает ли Arrow Lake-S процессоры мощностью 125 Вт с разблокированным множителем и конфигурацией 8P + 16E ядер, всю линейку в целом (как 125 Вт, так и 65 Вт), включая конфигурации 8P + 16E, а также конфигурации 6P + 8E или процессоры Arrow Lake-S для обычных настольных компьютеров с конфигурациями 8P + 16E или 6P + 8E и базовой мощностью 65 Вт.

 Обычно Intel выпускает разблокированные процессоры мощностью 125 Вт для энтузиастов с максимальным количеством ядер сначала в октябре или ноябре, а затем в январе выпускает массовые процессоры мощностью 65 Вт. Поэтому, если разблокированный Arrow Lake-S мощностью 125 Вт достигнет рубежа QS только в конце сентября или начале октября, то его запуск в декабре можно считать задержкой.

 Тем не менее, если говорить о массовых конфигурациях мощностью 65 Вт, то выход QS в конце сентября и поставка в конце декабря или, скорее, начале января — это обычное явление для Intel. Фактически, если Intel сделает массовые чипы Arrow Lake-S мощностью 65 Вт доступными в декабре, мы можем даже считать это отсрочкой, поскольку обычно массовые процессоры запускаются на выставке CES и пропускают сезон праздничных продаж, что позволяет Intel продавать более дорогие процессоры в ноябре и декабре.

 Intel, конечно, не комментирует подобные слухи, поэтому пока сложно сказать наверняка, с чем мы имеем дело, и к информации об Arrow Lake-S необходимо отнестись с недоверием.

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #arrow lake-s
Источник: tomshardware.com
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