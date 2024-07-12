Кроме этого новая сборка Canary принесёт ещё несколько дополнительных функций

Вчера Microsoft выпустила сборку 26252 для канала Windows 11 Canary. Как всегда, в ОС есть несколько дополнений, а также скрытое улучшение настроек питания. Эта новая настройка четко отображает предпочтения режима питания для сценариев работы от сети или от батареи.

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PhantomOcean3 обнаружил этот новый параметр режима питания, спрятанный в сборке 26252. Microsoft пока скрывает его и может включить его в будущих сборках Insider. Но ресурс Windows Latest включил эту настройку с помощью Vivetool, чтобы проверить, работает ли она.

При нажатии на опцию «Режим питания» в приложении «Настройки» открывается раскрывающееся меню. Здесь пользователь найдет два варианта работы: от сети и от батареи. Поскольку тестирование проводилось на виртуальной машине, в раскрывающемся меню появилась только опция «Подключено».

Таким образом, пользователь может легко проверить назначенный режим питания для каждого сценария и изменить его в приложении «Настройки». В Windows 23H2 такой опции в разделе «Параметры электропитания» нет и можно видеть только текущий режим.

Когда это изменение будет включено в обновление 24H2, то пользователи получат лучшее представление о режиме, который в данный момент используется компьютером. Стоит обратить внимание, что Windows 11 уже запоминает режим питания, назначенный каждому профилю, но не отображает его четко.

Помимо этого скрытого изменения, появились дополнительные функции в этой сборке Canary.

Теперь можно легко закреплять приложения из меню «Пуск» на панели задач или на рабочем столе. В версии Windows 11 23H2, при попытке перетащить закрепленное приложение из меню «Пуск» в любое из этих двух мест, отображается значок блокировки. Но в данной сборке это возможно.

Если вы используете рекомендации по энергопотреблению в Windows 11, то увидите в настройках новую опцию «Отключить HDR для экономии энергии». Очевидно, что эта опция появится только в том случае, если компьютер оснащен HDR-дисплеем.

Microsoft также добавила в эту сборку улучшенную опцию «Погода и многое другое». Вы увидите карточку «Спорт» вместе с обычными карточками «Погода», «Финансы» и «Пробки». В примечаниях к выпуску упоминается улучшение пользовательского интерфейса, шрифта и эффекта размытия.

Для инсайдеров Windows 11 в разделе «О программе» приложения «Настройки» появится опция информации о дате истечения срока действия. Обратите внимание, что также можно проверить срок действия сборки с помощью команды winver.







