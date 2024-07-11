Это прямо свидетельствует о скором выходе нового поколения процессоров, которое ожидается 31 июля

AMD еще не сообщила точную дату выпуска своей серии процессоров Ryzen 9000 на архитектуре Zen5. Тем временем компания ведет закулисную работу, предоставляя образцы новых процессоров рецензентам, чьи отзывы будут иметь решающее значение для энтузиастов, ожидающих новое поколение центральных процессоров для настольных компьютеров.

Канал Bitwit продемонстрировал образец процессора Ryzen 9 9950X, являющегося флагманской моделью нового поколения. Скорее всего, этот образец — это тот же экземпляр, который был принесен в студию команды PCWorld. Первоначальная версия заключалась в том, что сотрудники нашли его в самолете, но, похоже, это один из первых доступных образцов для обзора. Была опубликована только фотография, а во время подкаста процессор не тестировался на материнской плате AM5, поэтому никаких новых тестов предоставлено не было.

реклама

Кроме того, HXL поделился фотографией трех из четырех новых процессоров Ryzen от неизвестного рецензента, подтвердив, что это полученные от AMD образцы. Компания обычно поставляет только определенные модели, и большинство обозревателей получают только две из них. Однако более крупные СМИ часто находят способы получить недостающие модели.

Неофициальная информация говорит о том, что AMD выпустит серию Ryzen 9000 в последний день месяца - 31 июля. Компания может снять эмбарго на обзоры днем раньше, хотя это не всегда так. Сроки введения эмбарго могут зависеть от готовности платформы AM5 и от того, получили ли рецензенты окончательные обновления BIOS. Если они будут вовремя предоставлены, то у рецензентов будет более двух недель на всестороннее тестирование.