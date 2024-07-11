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goldas
Sapphire выпустила Radeon RX 7700XT Frostpunk 2 Edition
Новинка включает в комплект игру Frostpunk 2 Deluxe Edition и стоит 439 долларов

 Новая видеокарта Sapphire Radeon, впервые анонсированная в мае, стала доступна. Эта модель основана на версии RX 7700XT PURE и имеет индивидуальный дизайн, вдохновленный эстетикой игры Frostpunk 2.

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 Эта специальная видеокарта имеет белый кожух системы охлаждения и черную металлическую заднюю панель со ржавыми крапинками. Чтобы выделить карту, Sapphire добавила специальный логотип ARGB, подсвеченный желтым цветом, в соответствии с темой Frostpunk. Карта поставляется в индивидуальной упаковке и включает в себя эксклюзивный комплект.

 Sapphire RX 7700 XT PURE Frostpunk2 Edition включает в себя версию игры Frostpunk 2 Deluxe Edition, что делает карту редкой среди игровых графических ускорителей, которые почти всегда не включают в комплект игру. Кроме того, Sapphire предлагает три колпачка для клавиш (F, P, 2) и три эмалированных булавки в качестве предметов коллекционирования, хотя их практическое использование может быть ограничено.

 Как и другие представители модели RX 7700 XT новинка основана на графическом процессоре Navi 32 с 3456 потоковыми процессорами. Она разогнан на заводе до частоты 2584 МГц в режиме ускорения и оснащена 12 ГБ памяти GDDR6. Карта предлагает нестандартные выходы дисплея: два порта HDMI 2.1 и два порта DisplayPort 2.1. Общая мощность платы (TBP) оценивается в 240 Вт, что немного ниже эталонной спецификации AMD в 245 Вт.

 В настоящее время карта доступна в продаже по цене 449,99 долларов США, но ее можно приобрести за 439 долларов с купоном на скидку в 10 долларов США на Newegg. Хотя Radeon RX 7700 XT от Sapphire и не самая дешевая модель, она предлагает хорошую альтернативу оригинальной модели PURE.

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Источник: videocardz.com
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В продаже замечена AMD Radeon RX 7700 XT в стилистике игры Frostpunk 2
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