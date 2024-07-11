Новинка не получит нейронный процессор XDNA и должна быть дешевле аналогичного по конфигурации Ryzen 7 8845HS

AMD собирается выпустить процессоры Strix Point уже в этом месяце, но, похоже, компания еще не закончила с линейкой чипов Hawk Point. Известный инсайдер под ником Golden Pig Upgrade с Weibo сообщает, что к выходу готовится процессор Ryzen 7 8745HS. По имеющейся информации он будет иметь те же характеристики, что и Ryzen 7 8845HS, но у него не будет нейронного процессора XDNA.

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Это не первый раз, когда мы видим, как AMD меняет название чипа с урезанными функциями. Ранее компания выпускала мобильные чипы с отключенным iGPU. Но, если указанный процессор выйдет, то это будет первый новый представитель Ryzen без NPU. Учитывая, что характеристики идентичны Ryzen 7 8845HS, эта конфигурация без NPU не должна сказаться на общей производительности.

Новый чип просто будет менее производительный в задачах искусственного интеллекта. Стоит отметить, что линейка AMD Hawk Point не сертифицирована для ПК Microsoft Copilot+, поскольку NPU XDNA первого поколения не соответствует требованию в 40 TOP. Таким образом, конфигурация нового Ryzen 7 8745HS без NPU не будет иметь никакого значения в этом отношении.

Вместо этого процессор может сделать ноутбуки и мини-ПК с этим чипом немного более доступными, чем варианты с Ryzen 7 8845HS, например, как Lenovo Yoga 7. Тем не менее поскольку AMD еще не опубликовала официальную информацию о новом процессоре, остается неясным, будет ли он выпущен для конкретного региона, а также когда это может произойти.