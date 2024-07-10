Стоимость нового AtomMan G7 PT стартует с 999 долларов

AtomMan G7 Pt — это не настольный ПК форм-фактора ATX и не мини-ПК, хотя Minisforum так утверждает. Он находится где-то между полноценным настольным ПК и компактной системой. Он использует процессор настольного класса и выделенную видеокарту, поэтому он определенно намного более эффективен, чем стандартный мини-ПК.

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G7 Pt можно рассматривать как духовного наследника и аналога серии Intel NUC Enthusiast, которая представляла собой немного более крупные системы, оснащенные процессорами с большим количеством ядер и дискретной графикой. Последним продуктом в этой линейке является ASUS ROG NUC, который теперь оснащен процессором Core Ultra 9 185H и графикой RTX 4070. Эта мощная комбинация обычно встречается в игровых ноутбуках высокого класса, что делает ROG NUC довольно дорогим. Однако теперь есть альтернатива с другими характеристиками.

Minisforum объявила о своей системе как о первом мини-ПК, сертифицированном AMD Advantage. Это было достигнуто за счет интеграции AMD Ryzen 9 7945HX и графики Radeon RX 7600M XT. Этот процессор является одним из самых быстрых мобильных чипов, выпущенных AMD, и имеет 16 ядер Zen4, как и его аналог для настольных ПК. Хотя это не версия X3D, которая доступна только в двух ноутбуках, но Radeon RX 7600M XT представляет собой модель среднего класса с 8 ГБ памяти со128-битной шиной и 2048 потоковыми процессорами. Хотя модель RX 7900M была бы лучшим выбором, похоже, что этот ускоритель доступен только для двух ноутбуков.

ПК оснащен запатентованной системой охлаждения Cold Wave Ultra, способной рассеивать до 205 Вт. Эта система включает в себя восемь тепловых трубок, четыре вентилятора и жидкий металл как на процессоре, так и на графическом процессоре. Материнская плата расположена между двумя кулерами, а система спроектирована так, чтобы стоять вертикально для оптимального охлаждения.

Основанная на платформе AMD Dragon Range, система поддерживает твердотельные накопители PCIe Gen5, что является редкой функцией в этом форм-факторе. Пользователи могут установить два твердотельных накопителя. Дополнительные функции включают Wi-Fi 7, порт Ethernet 2,5G, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 и USB-C для вывода видео.

Цены на AtomMan G7 PT:

• Ryzen 9 7945HX + Radeon RX 7600M - 999 долларов;

• Ryzen 9 7945HX + Radeon RX 7600M + 32 ГБ ОЗУ + твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ - 1199 долларов.

Чего не хватает новинке, так это разъема OCuLink, но поскольку в этой системе установлена дискретная графика, то такой разъем может быть не так актуален, как на других продуктах Minisforum. Компания сообщила, что поставки ПК начнутся к концу этого месяца.