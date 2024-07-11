OBS 30.2 RC1 обеспечивает расширенную трансляцию Twitch для графических процессоров GeForce GTX 900 и новее

Open Broadcaster Software (OBS) является популярным, бесплатным ПО с открытым исходным кодом для потоковой передачи видео на различные платформы. Программа поддерживается всеми основными поставщиками графических процессоров, включая AMD, Intel и NVIDIA. OBS также поддерживает различные графические архитектуры, включая новейшую серию видеокарт NVIDIA RTX 40 с улучшенными возможностями кодирования.

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В июне разработчики выпустили новый Release Candidate версии 30.2. В этой версии представлена поддержка Twitch Enhanced Broadcasting — функции, которая позволяет геймерам и стримерам кодировать одновременные потоки для зрителей. Это означает, что кодирование видео будет в первую очередь выполняться графическим процессором пользователя, и чем новее графический процессор, тем быстрее и эффективнее будет происходить кодирование.

Возможность многопотоковой передачи возможна даже с графическими процессорами серии GeForce GTX 900 на базе архитектуры NVIDIA Maxwell. NVIDIA увеличивает количество одновременных сеансов кодирования на своем оборудовании потребительского уровня, и почти все видеокарты в настоящее время поддерживают до восьми одновременных потоков. Поддержка кодирования варьируется в зависимости от архитектуры: некоторые из них поддерживают до двух кодеров NVENC. Кроме того, тем, кто хочет кодировать в бесплатном формате AV1, превосходящем H264, понадобится модель видеокарты серии RTX 40.

Стоит отметить, что выбрав вариант использования параллельных потоков, пользователи будут отправлять дополнительные данные на серверы Twitch. Это необходимо для того, чтобы оборудование кодирования и принимающие серверы имели оптимальные настройки. На серверы будут отправлены следующие данные:

• Информация о конфигурации OBS (частота кадров, ширина и высота кодировщика, настройки аудиодорожки VOD, версия OBS);

• Информация о процессоре (наименование, частота, количество ядер);

• Информация о графическом процессоре (модель, память, версия драйвера, идентификатор устройства, идентификатор поставщика);

• Информация о памяти (свободный объем, общий объем);

• Информация об ОС (название, версия, эмуляция);

• Информация о Windows (состояние игровых функций: игровая панель, игровой видеорегистратор, игровой режим, планирование графического процессора с аппаратным ускорением);

• Настройки многодорожечного видео (максимальная полоса пропускания потоковой передачи, максимальное количество видеодорожек).

RC1, выпущенный 13 июня, представляет собой официальную сборку, которая уже доступна для загрузки. Это еще не полная версия, и в ней могут быть некоторые ошибки. Следует отметить, что, хотя OBS и Twitch поддерживают множественное кодирование, доступ к этой функции все еще находится на стадии бета-тестирования и требует от пользователей отправки приложения в Twitch. Кроме того, Twitch теперь фокусируется только на кодировании H.264/AVC с максимальным разрешением 1080p и частотой 60 к/с.

OBS и Twitch планируют поддерживать других поставщиков графических процессоров в будущем, но конкретные планы не разглашаются.