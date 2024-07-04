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goldas
Показаны реальные изображения Realme 13 Pro+
Смартфон должен поступить в продажу уже в ближайшее время.

 Realme 13 Pro+ только что появился на сайте TENAA. Список сертификатов TENAA раскрывает дизайн устройства с помощью подробных фотографий. На данный момент уже известно, что Realme 13 Pro+ может иметь круглый блок камер, и теперь сертификат TENAA фактически подтвердил это.

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 Итак, смартфон Realme 13 Pro+ появился на сайте TENAA под номером модели RMX3920. Телефон оснащен изогнутым OLED-дисплеем и тройным блоком камер на задней панели. Как сообщалось ранее, Realme 13 Pro+ действительно должен был получить круглый массив камер, и компания Realme уже анонсировала функции камер Realme 13 Pro с применением искусственного интеллекта.

 На изображениях, опубликованных в TENAA, видно, что выступ камеры довольно толстый. Хотя толстые телефоны, как правило, не всем нравятся, крупные сенсоры просто необходимы для хорошего качества изображения за счет захвата большого количества света. Realme 13 Pro+ может похвастаться довольно мощной камерой.

 Ожидается, что Realme 13 Pro+ будет работать на чипсете Snapdragon 7s Gen 3 и, скорее всего, будет оснащен аккумулятором емкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Что касается камер, то смартфон может получить телеобъектив с сенсором Sony IMX 882 с 3-кратным оптическим зумом. Более подробную информацию о характеристиках камеры Realme 13 Pro+ вы можете прочитать по ссылке.

#смартфоны #смартфоны realme #realme 13 #realme 13 pro+
Источник: gizmochina.com
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