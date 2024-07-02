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Intel отказывается от поддержки DDR4 в материнских платах серии 800
Новая утечка подтверждает прекращение поддержки памяти DDR4 новыми материнскими платами на базе чипсетов Z890, B860, H870

 Предыдущая утечка предсказывала, что настольные чипы Intel Arrow Lake появятся к концу сентября вместе с новыми материнскими платами на чипсете Z890. Помимо прочего, они получат новый разъем LGA1851 и множество новых функций. Утечка документа, обнаруженная пользователем Chiphell, освещает некоторые из них и подтверждает прекращение поддержки памяти DDR4. Официальная скорость DDR5 в Raptor Lake была оценена в 5600 МТ/с, и будет интересно посмотреть, насколько далеко Arrow Lake сможет расширить границы возможных частот.

 Новые материнские платы для процессоров Arrow Lake с чипсетом серии 800 (Z890, B860, H870) имеют контроллер Thunderbolt, встроенный в процессор, что открывает путь на материнские платы высокого класса с полнофункциональным портом Thunderbolt 4.0. Это позволит пользователям подключать до четырех дисплеев. Интересно, что Thunderbolt 5.0 нигде пока не засветился, несмотря на то, что он появился в более ранней утечке.

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 Кроме того, набор микросхем Intel серии 800 имеет в общей сложности 20 линий PCIe Gen 5. 16 из них предназначены для графического ускорителя, а четыре линии для твердотельного накопителя NVMe. Существует также вторая линия PCIe Gen 4, напрямую подключенная к процессору. Другие характеристики плат включают поддержку 2,5-гигабитного Ethernet, портов USB 3 со скоростью до 20 Гбит/с, Wi-Fi 7 через адаптер PCie и портов SATA 6 Гбит/с. Также встроенная графика процессоров теперь поддерживает стандарты DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1.

#intel #материнские платы #ddr4 #ddr5 #arrow lake #z890
Источник: notebookcheck.net
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В Intel Arrow Lake ожидается изменение расположения P- и E-ядер относительно кольцевой шины
Материнские платы Colorful на чипсетах H810, B860 и Z890 успешно прошли сертификацию ЕЭК
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