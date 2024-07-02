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Xiaomi выпустила нефициальное обновление HyperOS 1.5 со множеством изменений
На данный момент оно представлено для моделей Redmi K60 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Ultra в Китае

 Такие ресурсы, как Gizmochina и SmartDroid, заметили начало масштабного развертывания новой версии оболочки HyperOS. Официально Xiaomi не описывает обновление как таковое. Тем не менее объем изменений, склонность Xiaomi предлагать обновления под номером "x.5" и вероятное появление HyperOS 2 вместе с серией Xiaomi 15 этой осенью заставили Gizmochina использовать фразу «HyperOS 1.5» вместо длинного номера сборок обновлений.

 Как видно на скриншоте ниже, Xiaomi объединила десятки изменений в один пакет прошивки. В конечном счете, обновление в основном направлено на оптимизацию существующих функций, таких как количество предварительно загруженных приложений для повышения скорости их запуска. Кроме того, Xiaomi утверждает, что улучшила использование памяти, хотя и не раскрывает никаких подробностей по этому поводу.

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 Более того, новые пакеты обновлений поставляются с различными исправлениями ошибок, в том числе несколькими, посвященными улучшению состояния HyperOS и поведения панели уведомлений. На данный момент обновление начало распространяться на Redmi K60 Ultra, а также на Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Ultra. Однако Xiaomi ограничила распространение обновлений территорией Китая, где компания сначала предоставляет новые функции и обновления системы.

 Ниже представлен список изменений новой прошивки:

 Альбомы

 Оптимизация измерения синхронизации видео, чтобы улучшить плавность экрана вещания;

 Исправлена проблема долгой загрузки предварительного просмотра альбома, когда за короткое время создается большое количество изображений;

 Устранена проблема потери времени фотографий при облачной синхронизации;

Устранена проблема повторного появления фотографий после удаления при синхронизации с облаком;

 Устранена проблема, связанная с невозможностью воспроизведения времени в некоторых моделях.

 Устранена проблема предварительного просмотра альбома при съемке большого количества фотографий подряд.

 Калькулятор

 Оптимизирована чувствительность клавиш калькулятора.

 Часы

 Исправлена проблема, при которой часы нельзя было закрыть нажатием кнопки после звонка.

 Экран блокировки

 Оптимизирован раздел триггера экрана блокировки при нажатии на экран блокировки для входа в редактор, чтобы уменьшить вероятность неправильного касания.

 Примечания

 Исправлена проблема сбоя синхронизации с облаком, когда количество вложений превышает 20 МБ.

 Файловый менеджер

 Оптимизирована скорость загрузки файлового менеджера.

 Строка состояния, панель уведомлений

 Устранена проблема, связанная с тем, что значки уведомлений отображаются не полностью;

 Исправлена проблема, из-за которой в пустых уведомлениях отображались только значки;

 Устранена проблема неполного отображения фазы 5G после переключения размера шрифта строки состояния и переключения трехстороннего шрифта.

 Система

 Оптимизировано количество предварительно загруженных приложений, чтобы повысить скорость их запуска;

 Оптимизирована анимация запуска, чтобы уменьшить выбор приложений при запуске;

 Оптимизирован сбор системных ресурсов во время переключения приложений, чтобы улучшить поток приложений;

 Оптимизировано использование памяти;

 Исправлена проблема перезагрузки системы, вызванная очисткой.

 Виджеты

 Добавлена функция помощника в путешествии, интеллектуальные напоминания о поездках на поезде и самолете, делающие путешествие более удобным;

 Устранена проблема неправильного масштабирования при нажатии на музыкальный виджет;

 Устранена проблема ненормального отображения при добавлении виджета часов.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #hyperos #xiaomi 14 #xiaomi 14 ultra #xiaomi 14 pro #redmi k60 ultra
Источник: notebookcheck.net
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